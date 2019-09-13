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В 2020 году маткапитал, соцвыплаты и зарплаты бюджетников повысят на 3,8%
13 сентябрь 2019 (18:03)
В России размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. руб. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову.
В бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации.
Она напомнила, что в 2020 году запланировано возобновление индексации материнского капитала. Будет проиндексирован и размер выдаваемых сертификатов, и остаток средств по частично израсходованным сертификатам.
Также в следующем году планируется провести индексацию соцвыплат на 3,8%, размер уточнят исходя из уровня инфляции.
В свою очередь, работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты.
По ее словам, будет обеспечен контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда работников бюджетной сферы и уровнем региональной средней заработной платы. На частичную компенсацию таких расходов регионам предусмотрены межбюджетные трансферты по 100 млрд руб. ежегодно.
«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под 597 указ, как вы знаете, ежегодно предусматривается компенсация. 1 октября 2020 года индексация составляет 3,8%», — сказала Татьяна Голикова.
В бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации.
Она напомнила, что в 2020 году запланировано возобновление индексации материнского капитала. Будет проиндексирован и размер выдаваемых сертификатов, и остаток средств по частично израсходованным сертификатам.
Также в следующем году планируется провести индексацию соцвыплат на 3,8%, размер уточнят исходя из уровня инфляции.
В свою очередь, работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты.
По ее словам, будет обеспечен контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда работников бюджетной сферы и уровнем региональной средней заработной платы. На частичную компенсацию таких расходов регионам предусмотрены межбюджетные трансферты по 100 млрд руб. ежегодно.
«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под 597 указ, как вы знаете, ежегодно предусматривается компенсация. 1 октября 2020 года индексация составляет 3,8%», — сказала Татьяна Голикова.
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