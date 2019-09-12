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Большинство российских работодателей против перехода на четырехдневную рабочую неделю
12 сентябрь 2019 (17:55)
В России большинство компаний против перехода на сокращенную рабочую неделю. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на совместное исследование с порталом HeadHunter.
Из 200 опрошенных работодателей лишь 12% рассматривают переход на короткую неделю в ближайшие два года, а в долгосрочной перспективе их оказалось 8%. Подавляющее большинство (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график.
«Они считают, что ради четырехдневной рабочей недели им придется снижать зарплату и нанимать новых людей — и то и другое очень плохо. Производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится», — говорится в сообщении.
Не видят никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе лишь 10% работодателей.
Из 200 опрошенных работодателей лишь 12% рассматривают переход на короткую неделю в ближайшие два года, а в долгосрочной перспективе их оказалось 8%. Подавляющее большинство (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график.
«Они считают, что ради четырехдневной рабочей недели им придется снижать зарплату и нанимать новых людей — и то и другое очень плохо. Производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится», — говорится в сообщении.
Не видят никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе лишь 10% работодателей.
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