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«Уральские авиалинии» с начала года перевезли более 6 млн пассажиров
12 сентябрь 2019 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. По итогам восьми месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6 млн 408 тыс. 879 пассажиров (+6% к показателям 2018 года). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 3 млн 185 тыс. 779 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 3 млн 223 тыс. 100 человек.
По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, всего за этот период выполнено 42 тыс. 152 рейса (+2% к 2018 году), среди них ВВЛ — 21 тыс. 604, МВЛ — 20 тыс. 548 рейсов. Пассажирооборот вырос на 8% и составил 15 млн 492 тыс. 636 тыс. пасс. км.
В августе 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 1 млн 097 тыс. 717 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 2%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 582 тыс. 676 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 515 тыс. 041 человек. Всего в этом месяце «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 507 рейсов, среди них 2 тыс. 848 по МВЛ, 3 тыс. 659 по ВВЛ. Пассажирооборот за август составил 2 млн 600 тыс. 335 тыс. пасс. км. (+1% к показателю 2018 года).
По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, всего за этот период выполнено 42 тыс. 152 рейса (+2% к 2018 году), среди них ВВЛ — 21 тыс. 604, МВЛ — 20 тыс. 548 рейсов. Пассажирооборот вырос на 8% и составил 15 млн 492 тыс. 636 тыс. пасс. км.
В августе 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 1 млн 097 тыс. 717 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 2%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 582 тыс. 676 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 515 тыс. 041 человек. Всего в этом месяце «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 507 рейсов, среди них 2 тыс. 848 по МВЛ, 3 тыс. 659 по ВВЛ. Пассажирооборот за август составил 2 млн 600 тыс. 335 тыс. пасс. км. (+1% к показателю 2018 года).
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