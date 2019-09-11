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Воспитанники созданной по инициативе ЧТПЗ Детской школы вокального искусства открыли новый сезон

УрБК, Челябинск, 11.09.2019. В Детской школе вокального искусства, созданной на базе Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки, по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова стартовал новый творческий сезон. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



62 юных артиста в возрасте от 6 до 17 лет приступили к репетициям и занятиям по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, сценической речи под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна и опытных преподавателей, режиссеров, балетмейстеров и музыкантов. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.



В новом сезоне воспитанники Детской школы вокального искусства получат возможность выйти на большую сцену вместе с профессиональными актерами, принять участие в творческих проектах и гастрольных турах Челябинского театра оперы и балета, выступить на крупных городских мероприятиях и международных конкурсах, а также на благотворительном театральном фестивале Группы ЧТПЗ «Снежность».



По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, с 2019 года воспитанники школы смогут получить начальное музыкальное образование в Специальной детской школе искусств при Южно-Уральском институте музыки им. П. И. Чайковского. Это стало возможным благодаря подписанному соглашению между Попечительским советом Челябинского театра оперы и балета под председательством Андрея Комарова и Министерством культуры Челябинской области.



Юные артисты будут посещать теоретические занятия в дневное и вечернее время. В программе запланированы уроки сольфеджио, музыкальной литературы, игры на фортепиано. Первыми учениками станут 10 детей в возрасте от 7 до 9 лет. По окончании обучения выпускники получат государственные свидетельства установленного образца.



«По инициативе Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета реализована беспрецедентная инициатива. Юные артисты смогут изучать в ведущей музыкальной школе Южного Урала творческие дисциплины и применять полученные знания на практике в Детской школе вокального искусства. За восемь лет обучения воспитанники получат хорошую вокальную и музыкальную базу, с которой смогут поступить в средние специальные и высшие учебные заведения. Уверена, что это станет серьезным подспорьем для их профессиональной карьеры в дальнейшем», — рассказала руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



Детская школа вокального искусства создана в 2017 году при поддержке губернатора Челябинской области, Министерства культуры Челябинской области и Попечительского совета Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки. Первым самостоятельным проектом воспитанников школы стал мюзикл «Посмотри, как я летаю!», премьера которого состоялась в декабре 2017 года в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность». В 2018 году юные артисты представили вторую постановку — семейную оперу «Кошкин дом».

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