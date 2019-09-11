ММК начал реализацию масштабного экологического проекта

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате в рамках реализации экологической программы началась реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики № 3. Это позволит значительно снизить техногенное воздействие на окружающую среду. Стоимость проекта составит 190 млн руб.Проект реконструкции предусматривает замену газохода, соединяющего аглофабрику и сероулавливающие установки (СУУ) аглоцеха, на конструкцию большего размера, что позволит обеспечить очистку всех аглогазов от аглофабрики.Всего предстоит в течение месяца смонтировать более 220 м газохода диаметром 5,4 метра. Вес металлоконструкций составит более 650 т. Газоход защищен специальными материалами, в нижней части зафутерован химстойкой плиткой, остальная часть покрыта современными покрытиями, что обеспечит длительную работу оборудования в условиях высоких температур и агрессивной среды.Завершить работы по монтажу газохода планируется к концу сентября: чтобы выполнить их в столь сжатые сроки, была проделана большая предварительная работа. Проектирование объекта началось в 2017 году; в 2018 году была выполнена реконструкция подземной части газоотводящего тракта — «борова» — с расширением сечения и изменением конструкции соединительного узла с наземным газоходом. Уже в текущем году заблаговременно велись работы по изготовлению и сборке отдельных элементов: нанесена химзащита и выполнена футеровка в секциях.Как сообщили на предприятии, в результате реализации проекта весь объем аглогазов, которые образуются на аглофабрике № 3 (1,6 млн куб. м в час), будет направляться на СУУ для очистки от пыли (с эффективностью 98%) и от диоксида серы (с эффективностью 93%). В настоящее время только в ПАО «ММК» при производстве агломерата применяются специальные газоочистные установки, предназначенные для десульфурации (очистки от соединений серы) аглогазов. Строительство аналогичных объектов требует значительных инвестиций. За последние годы ММК направил на реконструкцию СУУ от аглофабрик № 2, № 3 и № 4 около 4 млрд руб.По словам представителей комбината, агломерат является основным сырьем для получения чугуна в доменной печи. Выбросы агломерационного производства составляют около половины от всех выбросов в атмосферу на предприятиях черной металлургии. Поэтому в ПАО «ММК» уделяется большое внимание достижению высоких экологических стандартов на этой стадии производства.В июле 2019 года состоялся пуск аглофабрики № 5, участие в котором принял президент России Владимир Путин. Новая аглофабрика оснащена 19-ю современными высокоэффективными природоохранными объектами и сооружена с применением мировых наилучших доступных технологий. Освоение производственных мощностей новой аглофабрики позволит в четвертом квартале 2019 года вывести из эксплуатации четыре агломашины аглофабрики № 4 производственной мощностью 3,9 млн тонн в год и обеспечит сокращение выбросов пыли в атмосферу от аглоцеха в два раза, диоксида серы — в четыре раза. Удельные выбросы диоксида серы в целом по ММК составят 0,5 кг на тонну стали, что на 30% меньше уровня, достигнутого ведущими европейскими металлургическими компаниями.Представители ММК рассказали, что экологическая политика компании предусматривает радикальное сокращение выбросов в атмосферу, что позволит уже к 2025 году достигнуть низкого уровня загрязнения атмосферы в Магнитогорске. В общей сложности инвестиции компании в природоохранные проекты в 2018-2025 годах превысят 38 млрд руб.Летом этого года ММК был награжден дипломом Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) за вклад в устойчивое развитие и экологические инициативы в Челябинской области. Эксперты ООН высоко отметили усилия ММК в сфере снижения и предотвращения техногенного воздействия на окружающую среду. Общий объем финансирования экологической программы ПАО «ММК» в 2018 году составил 6 млрд 463 млн руб. Всего же в 2000-2018 годах Магнитка выделила на природоохранную деятельность свыше 58 млрд руб. Результатом проведенной работы стало снижение за указанный период валовых выбросов в атмосферу в 1,6 раза (удельных — в 2,1 раза), валовых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты — в 2,4 раза. Сегодня 100% промышленных сточных вод используется в оборотном водоснабжении.