Важно
Чистый отток капитала из России в январе-августе вырос в 1,3 раза
11 сентябрь 2019 (12:08)
Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,1 млрд долл. США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Банка России.
ЦБ отмечает, что на динамику оттока капитала повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов.
По уточненному прогнозу Центробанка, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти 63 долл. США за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне 40 млрд долл. США.
ЦБ отмечает, что на динамику оттока капитала повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов.
По уточненному прогнозу Центробанка, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти 63 долл. США за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне 40 млрд долл. США.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Чистый отток капитала из России в январе-августе вырос в 1,3 раза
- Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в три раза
- Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в три раза
- Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2018 года вырос в 2,5 раза
- Чистый отток капитала из России в январе-феврале вырос в 2,2 раза