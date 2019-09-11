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Чистый отток капитала из России в январе-августе вырос в 1,3 раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,1 млрд долл. США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Банка России.



ЦБ отмечает, что на динамику оттока капитала повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов.



По уточненному прогнозу Центробанка, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти 63 долл. США за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне 40 млрд долл. США.

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