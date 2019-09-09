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Жилье в России дорожает вдвое быстрее среднемирового уровня

По итогам II квартала 2019 года средняя стоимость жилья в России выросла на 6,9% в годовом выражении, что в два раза больше среднемирового показателя (3,4%). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.



По итогам января-июня 2018 года средняя стоимость жилья в РФ росла на 1,5% год к году (то есть темпы ускорились почти в пять раз), а в мире — на 4,7% (замедлились в 1,4 раза).



Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков связывает ускорение роста цен на жилье с изменениями законодательства, в частности, переходом на эскроу-счета, повышением качества строительства и увеличением спроса.



Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко добавляет фактор отраслевой инфляции: товары и техника, задействованные в строительстве, дорожают. Он не ожидает снижения цен на недвижимость в России как минимум в ближайшие три года.



«Постепенный рост цен для экономики скорее плюс, чем минус, главное, чтобы темпы увеличения доходов населения этому соответствовали», — отмечает Николай Алексеенко.



В целом, по данным Knight Frank, во II квартале 2019 года жилье подорожало в 93% рассматриваемых стран, это самый высокий показатель за 10 лет. Наиболее заметно — на 9-10% — за последний год росли цены в Китае, на Мальте и в Чехии.

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