Важно
Жилье в России дорожает вдвое быстрее среднемирового уровня
9 сентябрь 2019 (15:04)
По итогам II квартала 2019 года средняя стоимость жилья в России выросла на 6,9% в годовом выражении, что в два раза больше среднемирового показателя (3,4%). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.
По итогам января-июня 2018 года средняя стоимость жилья в РФ росла на 1,5% год к году (то есть темпы ускорились почти в пять раз), а в мире — на 4,7% (замедлились в 1,4 раза).
Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков связывает ускорение роста цен на жилье с изменениями законодательства, в частности, переходом на эскроу-счета, повышением качества строительства и увеличением спроса.
Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко добавляет фактор отраслевой инфляции: товары и техника, задействованные в строительстве, дорожают. Он не ожидает снижения цен на недвижимость в России как минимум в ближайшие три года.
«Постепенный рост цен для экономики скорее плюс, чем минус, главное, чтобы темпы увеличения доходов населения этому соответствовали», — отмечает Николай Алексеенко.
В целом, по данным Knight Frank, во II квартале 2019 года жилье подорожало в 93% рассматриваемых стран, это самый высокий показатель за 10 лет. Наиболее заметно — на 9-10% — за последний год росли цены в Китае, на Мальте и в Чехии.
По итогам января-июня 2018 года средняя стоимость жилья в РФ росла на 1,5% год к году (то есть темпы ускорились почти в пять раз), а в мире — на 4,7% (замедлились в 1,4 раза).
Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков связывает ускорение роста цен на жилье с изменениями законодательства, в частности, переходом на эскроу-счета, повышением качества строительства и увеличением спроса.
Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко добавляет фактор отраслевой инфляции: товары и техника, задействованные в строительстве, дорожают. Он не ожидает снижения цен на недвижимость в России как минимум в ближайшие три года.
«Постепенный рост цен для экономики скорее плюс, чем минус, главное, чтобы темпы увеличения доходов населения этому соответствовали», — отмечает Николай Алексеенко.
В целом, по данным Knight Frank, во II квартале 2019 года жилье подорожало в 93% рассматриваемых стран, это самый высокий показатель за 10 лет. Наиболее заметно — на 9-10% — за последний год росли цены в Китае, на Мальте и в Чехии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жилье в России дорожает вдвое быстрее среднемирового уровня
- Knight Frank: 75% складских объектов строится по схеме built-to-suit
- Knight Frank: В 2016 году рост складской логистики замедлится
- Ввод складских помещений в РФ в 2015 году сократится в два раза
- Во всем мире начался ажиотаж по покупке недвижимости