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Почти 20% россиян недовольны условиями труда на работе
9 сентябрь 2019 (13:48)
УрБК, Москва, 09.09.2019. Каждый пятый работающий россиянин недоволен условиями труда на работе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос Аналитического центра НАФИ.
«Каждый пятый работающий россиянин (18%) недоволен условиями труда на своем рабочем месте, при этом большинство работающих (81%) заявили, что удовлетворены условиями труда», — говорится в результатах опроса.
Треть пожаловалась на низкий уровень заработной платы (33%). Около 22% сообщили о проблемах в помещении, где они работают: некомфортную температуру воздуха, недостаточную вентиляцию или неудовлетворительное состояние интерьера.
Каждый пятый (18%) отметил плохую техническую оснащенность рабочего места: проблемы с оборудованием, инвентарем или расходными материалами, 14% пожаловались на переработки и нестабильный график, 12% — на отношения с руководством, 11% — на содержание работы.
Количество россиян, неосведомленных о том, действуют ли в их организации нормы по охране труда, сократилась с 16% в 2018 году до 4% в 2019 году.
«Сокращение числа россиян, которые не знают о том, действуют ли в их организации нормы охраны труда, может свидетельствовать о повышении правовой грамотности населения. Россияне стали ответственнее подходить к вопросу соблюдения работодателем их прав, что, в свою очередь, побуждает работодателей относиться к вопросам соблюдения норм охраны труда внимательнее», — отмечает руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.
«Каждый пятый работающий россиянин (18%) недоволен условиями труда на своем рабочем месте, при этом большинство работающих (81%) заявили, что удовлетворены условиями труда», — говорится в результатах опроса.
Треть пожаловалась на низкий уровень заработной платы (33%). Около 22% сообщили о проблемах в помещении, где они работают: некомфортную температуру воздуха, недостаточную вентиляцию или неудовлетворительное состояние интерьера.
Каждый пятый (18%) отметил плохую техническую оснащенность рабочего места: проблемы с оборудованием, инвентарем или расходными материалами, 14% пожаловались на переработки и нестабильный график, 12% — на отношения с руководством, 11% — на содержание работы.
Количество россиян, неосведомленных о том, действуют ли в их организации нормы по охране труда, сократилась с 16% в 2018 году до 4% в 2019 году.
«Сокращение числа россиян, которые не знают о том, действуют ли в их организации нормы охраны труда, может свидетельствовать о повышении правовой грамотности населения. Россияне стали ответственнее подходить к вопросу соблюдения работодателем их прав, что, в свою очередь, побуждает работодателей относиться к вопросам соблюдения норм охраны труда внимательнее», — отмечает руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.
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