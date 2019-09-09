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Почти 20% россиян недовольны условиями труда на работе

УрБК, Москва, 09.09.2019. Каждый пятый работающий россиянин недоволен условиями труда на работе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос Аналитического центра НАФИ.



«Каждый пятый работающий россиянин (18%) недоволен условиями труда на своем рабочем месте, при этом большинство работающих (81%) заявили, что удовлетворены условиями труда», — говорится в результатах опроса.



Треть пожаловалась на низкий уровень заработной платы (33%). Около 22% сообщили о проблемах в помещении, где они работают: некомфортную температуру воздуха, недостаточную вентиляцию или неудовлетворительное состояние интерьера.



Каждый пятый (18%) отметил плохую техническую оснащенность рабочего места: проблемы с оборудованием, инвентарем или расходными материалами, 14% пожаловались на переработки и нестабильный график, 12% — на отношения с руководством, 11% — на содержание работы.



Количество россиян, неосведомленных о том, действуют ли в их организации нормы по охране труда, сократилась с 16% в 2018 году до 4% в 2019 году.



«Сокращение числа россиян, которые не знают о том, действуют ли в их организации нормы охраны труда, может свидетельствовать о повышении правовой грамотности населения. Россияне стали ответственнее подходить к вопросу соблюдения работодателем их прав, что, в свою очередь, побуждает работодателей относиться к вопросам соблюдения норм охраны труда внимательнее», — отмечает руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

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