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В Екатеринбурге подвели итоги конкурса на разработку концепции административно-культурного центра в Академическом районе





«На финальном этапе приема концепций жюри рассмотрело четыре конкурсных проекта, выполненные архитектурным бюро «Гордеев-Демидов», архитектурным бюро «Старт!», архитекторами Татьяной и Аркадием Кочневыми. Победителем признано бюро «Гордеев-Демидов», набравшее 92 балла. Второе призовое место получило бюро «Старт!», набравшее 73 балла. И третье место заняла конкурсная концепция, выполненная Аркадием Кочневым, с 61 баллом», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что лучшей горожане признали концепцию архитектурного бюро «Старт!». Она набрала 50,8% голосов екатеринбуржцев, принявших участие в голосовании на официальном портале администрации города.



Напомним, для создания административно-культурного центра администрацией города Екатеринбурга был определен участок на территории квартала 33, ограниченный улицами Вильгельма де Геннина — Тимофеева-Ресовского — проспектом Академика Сахарова, включая входную площадку на территорию Преображенского парка. Площадь участка проектирования составила 20 га.





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www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. В Екатеринбурге подвели итоги конкурса на разработку концепции административно-культурного центра в Академическом районе. Победителем стало архитектурное бюро «Гордеев-Демидов», второе место занял «Старт!», третье — Аркадий Кочнев. Об этом сообщается на официальном портале города.«На финальном этапе приема концепций жюри рассмотрело четыре конкурсных проекта, выполненные архитектурным бюро «Гордеев-Демидов», архитектурным бюро «Старт!», архитекторами Татьяной и Аркадием Кочневыми. Победителем признано бюро «Гордеев-Демидов», набравшее 92 балла. Второе призовое место получило бюро «Старт!», набравшее 73 балла. И третье место заняла конкурсная концепция, выполненная Аркадием Кочневым, с 61 баллом», — говорится в сообщении.Также отмечается, что лучшей горожане признали концепцию архитектурного бюро «Старт!». Она набрала 50,8% голосов екатеринбуржцев, принявших участие в голосовании на официальном портале администрации города.Напомним, для создания административно-культурного центра администрацией города Екатеринбурга был определен участок на территории квартала 33, ограниченный улицами Вильгельма де Геннина — Тимофеева-Ресовского — проспектом Академика Сахарова, включая входную площадку на территорию Преображенского парка. Площадь участка проектирования составила 20 га.

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