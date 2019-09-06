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В августе в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 1,3%

6 сентябрь 2019 (15:07)

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2019 года снизились на 1,3% — до 145 тыс. 545 единиц. Об этом сообщает Ассоциация Европейского бизнеса (АЕБ).

«В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее», — комментирует заместитель председателя комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер.

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