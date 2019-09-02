День знаний в Академическом

Сегодня, 2 сентября, в Академическом районе прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. На празднике в школе № 16 традиционно присутствовали представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, депутаты городской думы и руководители застройщика Академического района и управляющей компании.«Погода испытывает нас на стойкость. Надеюсь, нашей линейке не помешает дождь. Мы вас ждали, мы вам рады, а все остальные вопросы мы решим вместе с ребятами, педагогами, бабушками и дедушками в течение учебного года», — сказала директор школы № 16 Любовь Безбородько.Начальник Управления ГИБДД Свердловской области Александр Кисляков напомнил о важности безопасного поведения на дороге.«Поздравляю с Днем знаний и началом нового учебного года. Учебный процесс — очень насыщенный и увлекательный период в жизни каждого человека, и чтобы он прошел максимально комфортно, нужно помнить о простых правилах поведения на дороге», — обратился Александр Кисляков к школьникам.Он попросил родителей быть примером для своих детей и обязательно пройти маршрут от дома до школы вместе с первоклассниками и объяснить, как это сделать безопасно.На торжественной линейке выступил школьный танцевальный ансамбль совместно с педагогическим коллективом.Стоит отметить, что в школе № 16 организовано большое количество внеклассных занятий и кружков.«У меня сын пошел во второй класс. Во-первых, школой мы очень довольны. Довольны своим классным руководителем. У нас это Эльвира Витальевна Широких. Очень хорошая программа здесь, много мероприятий, досуг для детей организован хороший. Секций очень много. Мы планируем в этой школе ходить на занятия по футболу», — поделилась местная жительница Наталья.Директор Любовь Безбородько уверена, что 2019-2020 учебный год войдет в историю школы № 16, так как в этом году открылись первые кадетские классы 5А и 7А.Также на базе учебного заведения продолжает действовать движение «Юнармии», поэтому ребят пришел поздравить мастер спорта, абсолютный чемпион кубка мира, руководитель инструкторов авиационного спортивного клуба ДОСААФ в Екатеринбурге Александр Касков.С января 2017 года по сентябрь 2019 года учениками школы № 16 выполнено 463 прыжка с парашютом, из них в личном зачете у кого-то целых 66 прыжков. Александр Касков вручил всем юнармейцам значки парашютиста и удостоверения.Также здесь работает класс по подготовке к Олимпиаде по информатике, в рамках дополнительного образования с 2011 года действуют направления хореографической, музыкальной и спортивной подготовки.«Я учусь здесь с 7 класса. Занятия проходят в первую смену, и нам это очень нравится. Я приехала из другого города — действительно есть с чем сравнить. Школа шикарная, учителя сильнее, подготовка к экзаменам отличная», — рассказала Карина, ученица 11Б класса.Общая численность учащихся в учебном заведении — 2 тыс. 460 человек. Первоклассников — 288 человек.Академический — новый современный район, где школы и другие социальные объекты строятся одновременно с жилыми домами. Большинство жителей — молодые люди и семьи в возрасте до 40 лет, у которых есть дети.Благодаря высокому уровню безопасности большинство учеников ходят в школу самостоятельно, начиная с первых классов. Стоит отметить, что район оборудован 3,5 тыс. видеокамер, ведется круглосуточное видеонаблюдение и патрулирование территории.Школа № 16 — не единственная в Академическом районе. В шаговой доступности для жителей также находятся школы № 19 и № 23 (2 корпуса — для начальных и средних/старших классов).Во всех этих учебных заведениях созданы современные возможности для обучения, творческого развития и выбора профессии. В школах светлые атриумы, просторные классы, которые оборудованы всем необходимым, мастерские для обучения трудовым навыкам для мальчиков и девочек, спортивные и актовые залы, стадионы, бассейны, библиотеки и медиатеки.В школе № 19 учится 2 тыс. 300 человек, первоклассников — 333. В ней действует волонтерский отряд, который входит в число 20 лучших в России. Одной из школьных творческих студий руководит заслуженная артистка России Сусанина Елена. Также учебное заведение представлено в программе «Самбо в школу» и входит в Федерацию самбо, на ее базе проходят соревнования межрегионального уровня, ведется подготовка к федеральным.В школе № 23 учится 3 тыс. 100 человек, первоклассников — 640. Из особенностей организации учебного процесса — в кабинетах физики и химии оборудованы уникальные цифровые лаборатории. Также в учебном заведении есть ресурсная комната — инклюзивный кабинет, предназначенный для работы школьных специалистов с учениками с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. В школе занимается коллектив мажореток. Они двукратные серебряные чемпионки мира. Также в школе № 23 активно развиваются направления инженерной школы, например, такие как рободетки. В новом учебном году планируется открыть школу народных танцев.В новом квартале «Близкий» Академического района ведется строительство четвертой школы на 1 тыс. 200 мест, которая примет первых учеников уже в 2020 году. Далее возведение общеобразовательных учебных заведений в районе продолжится.В этом году самому молодому району Екатеринбурга исполнилось 10 лет. Академический — один из самых крупных проектов комплексной городской застройки в Европе. На его территории проживают более 100 тыс. граждан, а в перспективе их число увеличится до 300 тыс.В ближайшие годы застройщик планирует вложить в проект Академического порядка 40 млрд руб., также будут привлекаться средства муниципального, областного и федерального бюджетов. В результате район будет расти не только в части ввода жилья, но и в плане соответствующей социальной и административной инфраструктуры.Глава города Александр Высокинский сделал вывод о том, что район в целом имеет социальную инфраструктуру, которую можно в будущем использовать как центры культуры, центры притяжения, в том числе на Универсиаде.