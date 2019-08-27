Свердловчане не могут вернуть деньги из КПК

В Свердловской области все чаще появляется информация о проблемных кредитных потребительских кооперативах (КПК). Они обещают своим пайщикам доходность в 20-30% годовых, после этого отказываются возвращать гражданам вложенные средства из-за возникших финансовых проблем. Далеко не всегда речь идет о мошеннических действиях. Нередко причиной является низкое качество управления финансами.Уральское ГУ Банка России выявило в Свердловской области 11 проблемных кооперативов. Регулятор запретил им привлекать средства граждан, принимать новых членов и выдавать займы. В их числе оказались КПК «Финансовая компания «Деловые инвестиции», «Капитал-С», КПК Уральского региона «Содействие» (Каменск-Уральский), «Уральский фонд сбережений», «Первый Уральский», «Авантаж», «Смарт Инвестор», «Югра», «Народная касса», а также две компании с названием «Ссудо-сберегательный центр «Золотой Векъ».Следует отметить, что многие КПК из опубликованного ЦБ списка регулярно попадают в информационные сводки новостей. Так, в августе 2019 года ЦБ подал в арбитражный суд иск о банкротстве КПК «Первый Уральский». На сайте уполномоченного по правам человека Свердловской области уточняется, что кооператив, действуя в связке с КПК «Первый» и «Первый Северный», аккумулировал, по приблизительным оценкам, около 1 млрд руб. По одной из версий, эту сумму они направляли обратившимся в кооператив предпринимателям, юридическим лицами другим хозяйствующим субъектам под очень низкий процент.Ранее появились серьезные проблемы у КПК «Капитал-С», который имел офисы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Шадринске и Кургане. В начале текущего года кооператив фактически прекратил свою работу. По информации газеты «Каменский рабочий», свои деньги не смогли вернуть около 120 человек.В мае 2019 года курганские следователи возбудили уголовное дело по факту возможного мошенничества со средствами пайщиков КПК. Название потребительского кооператива полиция не раскрыла. По непроверенной информации, речь может идти именно о КПК «Капитал-С».«Подозреваемая в совершении мошенничества организовала кредитный потребительский кооператив, открыв офисы в Свердловской и Курганской областях. Согласно заключенным договорам, прибыль от вложенных денежных средств могла составить до 25% годовых. При этом личные сбережения вкладчиков застрахованы не были. После окончания срока действия договоров вложенные деньги гражданам не были возвращены, а офисы потребительского кооператива закрыты. На вопросы пайщиков менеджеры отвечали, что денег нет», — говорится в сообщении Управления МВД России по Курганской области.Также сейчас активно обсуждается ситуация вокруг КПК Уральского региона «Содействие» (Каменск-Уральский), который имеет свои представительства в Каменске-Уральском, Камышлове, Талице, Далматово и Тугулыме. В июле 2019 года Арбитражный суд Свердловской области ввел в кредитном кооперативе процедуру наблюдения. Общее число пострадавших пайщиков во всех городах присутствия может составлять 2,5 тыс. человек.«В результате анализа финансового состояния кооператива было установлено, что стоимость имущества (активов) кредитного потребительского кооператива Уральского региона «Содействие» по состоянию на 12.12.2018 составила 123 млн 597 тыс. руб., сумма денежных обязательств — 184 млн 654 тыс. руб. В соответствии с частью 2 статьи 189.1 закона о банкротстве, контрольный орган — Банк России обратился в арбитражный суд с заявлением о признании кредитного потребительского кооператива Уральского региона «Содействие» несостоятельным (банкротом)», — говорится в материалах дела.В Банке России напоминают гражданам, что вложение средств в КПК чревато серьезными рисками.«Цель деятельности любого КПК — не в том, чтобы заработать прибыль, а в том, чтобы удовлетворить финансовые потребности своих пайщиков. Каждый, кто вступает в члены КПК и становится его пайщиком, принимает на себя все риски такого решения. В случае возникновения финансовых проблем у кооператива они решаются либо в рамках общего собрания пайщиков, где может быть принято решение о внесении дополнительных взносов, либо выплатами из компенсационных фондов саморегулируемых организаций, при этом возврат переданных сбережений не гарантируется», — сообщили в Уральском ГУ Банка России.Как отмечает пресс-служба регулятора, вложения в кредитные потребительские кооперативы, как правило, бывают более доходными, чем в банках. В настоящее время ставки по сбережениям, вложенным в КПК, имеют максимальное ограничение и не могут превышать 1,8 ключевой ставки Банка России, установленной на момент заключения договора передачи личных сбережений. Соответственно, сегодня это 13,95% годовых. Но здесь стоит помнить о том, что сбережения пайщиков не застрахованы государством, как в банках. Поэтому есть риск потери всех сбережений.