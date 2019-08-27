Екатеринбург: меняем культурные парадигмы

В преддверии давно ожидаемой отставки Татьяны Ярошевской с поста начальника управления культуры администрации Екатеринбурга информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» организовало серию бесед с представителями культурных кругов города. Мы намеренно встретились с представителями непохожих направлений, чтобы обнаружить совершенно различные точки зрения на то, что можно назвать «культурной политикой города». Целью бесед стало определение проблем и перспектив, которые существуют в этой сфере. Результатом этой работы стала серия интервью, вышедших на портале ИАА «УралБизнесКонсалтинг».Среди главных достоинств сложившейся системы наши эксперты называют сохранение в Екатеринбурге советской системы учреждений культуры. Большая часть дворцов культуры, музыкальных и художественных школ, театров и музеев, существовавших в городе в 80-е годы и находившихся на муниципальном балансе, были сохранены. Эти учреждения позволяют формировать базис городской культурной среды, поддерживают высокий «общий культурный уровень», на котором дальше могут развиваться новые проекты. Без музыкальных и художественных школ, без музеев и театров просто не сложилось бы той креативной среды, из которой выходят дизайнеры, художники, поэты и другие деятели культуры. Из нее же появляются и квалифицированные потребители культурных продуктов — воспитанная публика, зрители и слушатели.Другим позитивным моментом эксперты считают выстраивание диалога между управлением культуры и многочисленными частными культурными проектами, причем реализуемыми в самых различных направлениях. Городу удалось создать ситуацию, при которой на его территории регулярно реализуются интересные культурные проекты, а администрация им как минимум не мешает, а часто — и прямо помогает.В то же время опрошенные нами эксперты отмечают и определенный застой в культурной политике, исчерпание прежней схемы развития. По их мнению, городу нужна новая культурная политика, которая позволила бы Екатеринбургу стать лидером «креативного производства», сделать его заметным участником общероссийского и даже мирового культурного пространства. При этом эксперты отмечают, что для такого качественного рывка у города сегодня есть все необходимое: сложившийся культурный базис, мощный творческий потенциал, большое количество креативных авторов в самых различных областях — от музыки и современного искусства до дизайна и архитектуры, в том числе и очень молодых, а также атмосфера творчества и внутренней свободы.Для того, чтобы этот прорыв произошел, по мнению экспертов, не хватает поддержки и толчка со стороны органов власти, в первую очередь — муниципальной. Эксперты сходятся в том, что выход на новый уровень, вплоть до превращения Екатеринбурга в новую культурную столицу России возможен при создании для творческого класса удобной и понятной инфраструктуры.Одной из самых значимых проблем, по мнению экспертов, является недостаточная поддержка частных локальных инициатив. Екатеринбург сегодня — один из самых креативных городов России, количество новых проектов в нем — просто зашкаливающее. Причем проекты эти реализуются в самых различных сферах. И большая часть — совершенно самостоятельно, в отрыве от управления культуры и городской культурной политики. В то же время даже небольшая помощь со стороны муниципалитета могла бы вывести их на совершено иной уровень, дать возможность развиться, и в конечном итоге принести пользу городу в целом.При этом часто молодым художникам, музыкантам или дизайнерам даже не нужна денежная помощь (хотя обычно, конечно, нужна, и система грантов молодым творцам Екатеринбурга бы не помешала). Но, как правило, важнее для них помощь институциональная — помещение для творчества, репетиций, простейшее оборудование, возможность записаться в студии и свести композицию, организовать выставку, показ, дефиле. При этом подобные ресурсы, особенно помещения, у города есть. Часто они простаивают, оказываются невостребованными. И создание системы, которая позволила бы локальным молодым творцам пользоваться такими ресурсами на грантовой основе, могла бы дать мощный толчок развитию городского культурного пространства.Вторая проблема — инфраструктурная. Организаторы самых различных мероприятий — от многотысячных общегородских фестивалей до локальных модных показов — говорят о том, что Екатеринбургу не хватает площадок для их проведения. Существующие же форматы помещений и открытых пространств не подходят для современных молодежных мероприятий. Остро не хватает и мест для совместного творчества, организации творческих коллабораций, проведения постоянных культурных мероприятий.В мире организация подобных площадок давно известна и называется культурным кластером. Примеры реализации подобных проектов существуют и в России, и такие проекты как «Винзавод», «Флакон», «Гараж» в Москве, «Новая Голландия» в Петербурге уже стали культовыми объектами, обязательными для посещения туристами. Новые культурные кластеры создаются во Владивостоке, Севастополе, Калининграде. Но их нет в Екатеринбурге, хотя и потребности, и возможности для организации в городе есть.Проектирование такого кластера, поиск и привлечение инвесторов, воплощение планов в реальность — большая задача, решение которой позволит серьезно изменить культурное лицо города.Отдельной болью города эксперты называют ЦПКиО, который уже на полстолетия отстал от современных тенденций организации парковых пространств и продолжает деградировать. Мечта о превращении его в «Екатеринбургский Парк Горького» объединяет большинство наших экспертов.Третьим вызовом, на который городу необходимо дать ответ в рамках новой культурной политики, эксперты называют информационную закрытость сферы культуры, отсутствие системы коммуникаций между «муниципальной культурой», «частной культурой» и обществом.Большая часть муниципальных учреждений, подконтрольных управлению культуры, живет по принципу полной внутренней автономности — «мы тут культурой занимаемся за небольшие деньги, не трогайте нас». Коммуникации с потребителями услуг им часто совершенно не интересны, и они ограничиваются афишей на входе и обязательными пресс-релизами на сайте управления культуры. Существующий городской культурный портал, по сути, представляет собой место, где сотрудники разных учреждений пишут новости и статьи, которые сами же читают, а выход во «внешний мир» там хоть и предусмотрен, но не используется по назначению.Создание единого информационного пространства, в котором были бы аккумулированы все культурные проекты города — как муниципальные, так и частные — и в котором каждый мог бы найти исчерпывающую информацию обо всех проходящих в городе мероприятиях и учреждениях — большая и важная задача, без решения которой дальнейшее развитие «культурного Екатеринбурга» практически невозможно.Отдельная большая задача — проведение разъяснительной работы с руководством существующих учреждений культуры для того, чтобы объяснить им необходимость постоянной коммуникации с обществом.Однако главной проблемой культурной политики Екатеринбурга наши эксперты называют отсутствие глобальных амбиций. В городе нет громких, резонансных проектов, которые были бы заметны на мировом уровне, могли стать точками притяжения туристов, брендировать город и задавать для него новые смыслы. Они не просто не реализуются, они даже не заявляются, не придумываются, не обсуждаются. В результате город не имеет «мечты» той высокой планки, к которой можно было бы стремиться, а для ее достижения — привлекать ресурсы.Создание таких амбициозных проектов, ярких «звезд», которые были бы заметны на мировой культурной карте — одна из главных задач новой культурной политики города на ближайшие годы.