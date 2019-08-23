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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о признании банкротом компании «Жилдорстрой»
23 август 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Жилдорстрой» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 3,1 млн руб.
Отметим, что компания «Жилдорстрой» зарегистрирована в Серове по ул. Новые дома, 35. Предприятие специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 3,1 млн руб.
Отметим, что компания «Жилдорстрой» зарегистрирована в Серове по ул. Новые дома, 35. Предприятие специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей.
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