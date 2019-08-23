Новости дня

Свердловский арбитраж рассмотрит иск о признании банкротом компании «Жилдорстрой»

23 август 2019 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Жилдорстрой» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 3,1 млн руб.

Отметим, что компания «Жилдорстрой» зарегистрирована в Серове по ул. Новые дома, 35. Предприятие специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: