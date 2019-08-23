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На перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского в Екатеринбурге на сутки изменят схемы движения трамваев

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге с 24 августа (с 06.00) до 25 августа (до 06.00) на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского изменят схемы движения трамваев по маршрутам № 2, 6, 14, 15, 26, 32, а также отменят маршрут № 20, говорится на официальном портале города.



Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ сети дождевой канализации на перекрестке, и 25 августа движение трамваев возобновится по обычным маршрутам.



Маршрут № 2 отправится от станции ВИЗ по улице Татищева, проспекту Ленина, улице Уральской, проспекту Космонавтов до станции Эльмаш. В обратном направлении от проспекта Космонавтов трамвай проследует по улице Луначарского до проспекта Ленина. Маршрут № 6 — от станции ЦПКиО по улицам Куйбышева, Радищева, Московская, Халтурина, Бебеля до станции Машиностроителей. В обратном направлении — от улицы Халтурина по проспекту Ленина, улице Луначарского вернется до станции ЦПКиО. Маршруты № 14 и 25 — от станции Керамическая по улицам 8 Марта, Куйбышева, Луначарского, проспекту Ленина, улице Уральская, проспекту Космонавтов, улице Фронтовых бригад до станции Эльмаш. В обратном направлении — от проспекта Космонавтов проедет на улицу Луначарского, минуя проспект Ленина, улицу Уральская.



Маршрут № 26 отправится от станции Волгоградская по улицам Белореченская, Московская, проспекту Ленина до остановки УрФУ. В обратном направлении — от УрФУ по улицам Уральская, Луначарского, проспекту Ленина, улицам Московская, Белореченская до станции Волгоградская. Маршрут № 32 — от станции Дворец Спорта по улице Московская, проспекту Ленина, УрФУ, улице Малышева до станции 40 лет ВЛКСМ. В обратном направлении трамвай направится от станции 40 лет ВЛКСМ по улице Малышева через УрФУ, по улицам Уральская, Луначарского, Куйбышева, Радищева до станции Дворец Спорта.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:45</span><br /><strong>На перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского в Екатеринбурге на сутки изменят схемы движения трамваев</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге с 24 августа (с 06.00) до 25 августа (до 06.00) на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского изменят схемы движения трамваев по маршрутам № 2, 6, 14, 15, 26, 32, а также отменят маршрут № 20, говорится на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089384-na-perekrestke-prospekta-lenina-i-ulicy-lunacharskogo-v-ekaterinburge-na-sutki-izmenyat-shemy-dvizheniya-tramvaev.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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