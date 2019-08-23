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На перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского в Екатеринбурге на сутки изменят схемы движения трамваев
23 август 2019 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге с 24 августа (с 06.00) до 25 августа (до 06.00) на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского изменят схемы движения трамваев по маршрутам № 2, 6, 14, 15, 26, 32, а также отменят маршрут № 20, говорится на официальном портале города.
Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ сети дождевой канализации на перекрестке, и 25 августа движение трамваев возобновится по обычным маршрутам.
Маршрут № 2 отправится от станции ВИЗ по улице Татищева, проспекту Ленина, улице Уральской, проспекту Космонавтов до станции Эльмаш. В обратном направлении от проспекта Космонавтов трамвай проследует по улице Луначарского до проспекта Ленина. Маршрут № 6 — от станции ЦПКиО по улицам Куйбышева, Радищева, Московская, Халтурина, Бебеля до станции Машиностроителей. В обратном направлении — от улицы Халтурина по проспекту Ленина, улице Луначарского вернется до станции ЦПКиО. Маршруты № 14 и 25 — от станции Керамическая по улицам 8 Марта, Куйбышева, Луначарского, проспекту Ленина, улице Уральская, проспекту Космонавтов, улице Фронтовых бригад до станции Эльмаш. В обратном направлении — от проспекта Космонавтов проедет на улицу Луначарского, минуя проспект Ленина, улицу Уральская.
Маршрут № 26 отправится от станции Волгоградская по улицам Белореченская, Московская, проспекту Ленина до остановки УрФУ. В обратном направлении — от УрФУ по улицам Уральская, Луначарского, проспекту Ленина, улицам Московская, Белореченская до станции Волгоградская. Маршрут № 32 — от станции Дворец Спорта по улице Московская, проспекту Ленина, УрФУ, улице Малышева до станции 40 лет ВЛКСМ. В обратном направлении трамвай направится от станции 40 лет ВЛКСМ по улице Малышева через УрФУ, по улицам Уральская, Луначарского, Куйбышева, Радищева до станции Дворец Спорта.
Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ сети дождевой канализации на перекрестке, и 25 августа движение трамваев возобновится по обычным маршрутам.
Маршрут № 2 отправится от станции ВИЗ по улице Татищева, проспекту Ленина, улице Уральской, проспекту Космонавтов до станции Эльмаш. В обратном направлении от проспекта Космонавтов трамвай проследует по улице Луначарского до проспекта Ленина. Маршрут № 6 — от станции ЦПКиО по улицам Куйбышева, Радищева, Московская, Халтурина, Бебеля до станции Машиностроителей. В обратном направлении — от улицы Халтурина по проспекту Ленина, улице Луначарского вернется до станции ЦПКиО. Маршруты № 14 и 25 — от станции Керамическая по улицам 8 Марта, Куйбышева, Луначарского, проспекту Ленина, улице Уральская, проспекту Космонавтов, улице Фронтовых бригад до станции Эльмаш. В обратном направлении — от проспекта Космонавтов проедет на улицу Луначарского, минуя проспект Ленина, улицу Уральская.
Маршрут № 26 отправится от станции Волгоградская по улицам Белореченская, Московская, проспекту Ленина до остановки УрФУ. В обратном направлении — от УрФУ по улицам Уральская, Луначарского, проспекту Ленина, улицам Московская, Белореченская до станции Волгоградская. Маршрут № 32 — от станции Дворец Спорта по улице Московская, проспекту Ленина, УрФУ, улице Малышева до станции 40 лет ВЛКСМ. В обратном направлении трамвай направится от станции 40 лет ВЛКСМ по улице Малышева через УрФУ, по улицам Уральская, Луначарского, Куйбышева, Радищева до станции Дворец Спорта.
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