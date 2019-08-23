Летний отдых подорожал на 10%

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость летнего отдыха для россиян в этом сезоне выросла на 9-10% по сравнению с прошлым сезоном. Опрошенные УрБК эксперты подтверждают подорожание туристических продуктов для жителей Урала. Этот процесс затронул и популярные зарубежные направления — Турцию и страны Европы.Как рассказал руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, цены на туры выросли в том числе из-за нехватки авиарейсов по отдельным направлениям. Это стало причиной сокращения числа «горящих путевок».«В этом году у туроператоров была выбрана очень осторожная стратегия по объему авиаперевозок — по мере своих способностей и возможностей. Были взвешены все объемы, явных авантюрных проектов не было. В результате не было большого количества так называемых «спецпредложений», «горящих туров». Сейчас всплеска «горящих туров» ожидать не стоит. Если, конечно, не произойдет совсем важных событий, например, открытие Египта», — сообщил Михаил Мальцев.При этом наиболее остро ощущалась нехватка авиационной перевозки из Екатеринбурга и городов Урала по направлению в Болгарию (а именно в Бургас и Варну), где число планировавших посетить страну в четыре раза превышало количество тех, кто смог осуществить такие планы. В результате данное направление выросло в цене из-за значительного превышения спроса над предложением. Кроме того, нехватка авиарейсов коснулась, например, таких ранее популярных направлений, как Италия и Греция.Другой крупный эксперт по уральскому туристическому рынку на условиях анонимности подтвердил УрБК, что туроператоры из-за уже исчерпанных финансовых ресурсов «не бьются за заполняемость» и легче идут на «снятие борта», нежели на специальные предложения и скидки для клиентов в случае, если туры уже «горят».По его словам, число «горящих путевок» на рынке также сократилось из-за снижения конкуренции и вытеснения большого числа операторов несколькими более крупными.«В частности, в прошлом году с рынка ушли ряд российских операторов с двадцатилетним стажем работы, в том числе входящих в десятку лучших. Рынок поделен, и борьбы за клиентов просто нет, поскольку она бессмысленна в этой ситуации и при этой прибыли. Это, в свою очередь, грозит неконкурентным ценообразованием и в целом ухудшением состояния отрасли», — рассказал эксперт.Еще одной причиной снижения рентабельности зарубежного туризма стал рост цен на авиакеросин. Известно, что авиаперелет занимает существенную долю в структуре себестоимости туров.Михаил Мальцев добавляет, что российская туриндустрия во многом зависит от ситуации на мировом туристическом рынке. В случае роста общемирового спроса на то или иное направление цены на него увеличиваются. Так, подорожание отдыха в Турции на 8-12% для россиян вызвано в том числе этой причиной.Кроме того, эксперты отмечают, что зависимость от российских туристов у многих популярных зарубежных направлений в последнее время заметно снизилась. Они переориентируются на гостей из других стран. В этой ситуации скидки для российских туристов теряют актуальность.