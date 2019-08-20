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В Златоусте будут судить организаторов торговли поддельным алкоголем известных марок
20 август 2019 (17:48)
УрБК, Челябинск, 20.08.2019. В Златоусте двух местных жителей будут судить за реализацию немаркированного алкоголя с использованием товарных знаков «Талка», «Хортиця», DIXONGold, «Столичная», «Царская охота». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Менее чем за четыре месяца, с 10 января до 24 апреля, объем оборота «предпринимателей» составил более 533 тыс. руб. Реализация товара шла через частные заказы.
В результате действий обвиняемых правообладателям торговых марок был причинен ущерб в размере более 144 тыс. руб.
Злоумышленники обвиняются по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками» и части 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».
Менее чем за четыре месяца, с 10 января до 24 апреля, объем оборота «предпринимателей» составил более 533 тыс. руб. Реализация товара шла через частные заказы.
В результате действий обвиняемых правообладателям торговых марок был причинен ущерб в размере более 144 тыс. руб.
Злоумышленники обвиняются по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками» и части 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».
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