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В Златоусте будут судить организаторов торговли поддельным алкоголем известных марок

УрБК, Челябинск, 20.08.2019. В Златоусте двух местных жителей будут судить за реализацию немаркированного алкоголя с использованием товарных знаков «Талка», «Хортиця», DIXONGold, «Столичная», «Царская охота». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Менее чем за четыре месяца, с 10 января до 24 апреля, объем оборота «предпринимателей» составил более 533 тыс. руб. Реализация товара шла через частные заказы.



В результате действий обвиняемых правообладателям торговых марок был причинен ущерб в размере более 144 тыс. руб.

Злоумышленники обвиняются по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками» и части 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».

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