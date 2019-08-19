Недоступный бензин

Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, составленном РИА «Новости». Согласно исследованию агентства, житель Среднего Урала на чистую среднюю зарплату может купить 812 л бензина АИ-92 в месяц при его стоимости на конец июля — 41,87 руб. за л.При составлении рейтинга эксперты основывались на данных Росстата, расчет велся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018 года по май 2019 года на местную цену бензина АИ-92 по состоянию на конец июля текущего года.В результате лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2 080 л бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1 тыс. 798 л), третье — Ненецкий автономный округ (1 тыс. 609 л). Нижние строчки рейтинга заняли Дагестан (514 л), Карачаево-Черкесия (520 л), Кабардино-Балкария (525 л), Адыгея (547 л), Ивановская область (547 л), Калмыкия (548 л), Северная Осетия — Алания (556 л), Алтайский край (557 л), Тамбовская область (558 л) и Чечня (558 л).Согласно исследованию, в среднем россиянин может купить на свою зарплату 926 л бензина марки АИ-92, но в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня, в том числе и в Свердловской области.Однако опрошенные УрБК эксперты сомневаются в репрезентативности исследования, отмечая спорность методики расчета доступности бензина.«Мне кажется, это лишь статистическая погрешность за какой-то период, и потом на длительный период все выровняется. Возможно, в рассматриваемый период зарплата была не такая высокая, как она есть на самом деле. Также кроме зарплаты надо брать параметр «чистые доходы» (в доходах нашего населения зарплата составляет только порядка 70%, еще есть доходы от предпринимательской деятельности, например). Я бы поделил средний чек в розничной торговле — там люди тратят то, что они реально получили (в том числе доходы от сдачи в аренду недвижимости, акций и облигаций)», — считает директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.С ним согласен независимый финансовый аналитик Константин Селянин.«Методика довольно спорная, я соглашусь. Я бы ожидал увидеть Свердловскую область в числе лидеров областей с более доступными ценами на бензин, поскольку часто во многих регионах цена бензина предопределена низкой конкуренцией, логистическим плечом (когда, допустим, только один-два оператора, и нефтепродукт идет через половину страны). В Свердловской области такого нет, потому что она находится в привилегированном положении — примерно равноудалена, к примеру, от заводов «Лукойл» и «Газпромнефть». Эти логистические плечи примерно равновеликие. И вроде бы должна быть конкуренция, и, значит, цены пониже. Кроме того, Свердловская область входит в десятку регионов РФ по заработной плате. Более того, в последние пару лет у нас выше, чем у других регионов, динамика роста заработных плат. Так, с начала года рост составил порядка 8%, в других регионах эта цифра ниже», — сказал К. Селянин.Виталий Калугин добавил, что по бюджетной обеспеченности, динамике ВРП, богатству населения регион находится в первой десятке. «С точки зрения экономики и потребительского сектора у нас область обеспеченная. Также мне кажется, что у нас в Екатеринбурге достаточно много поставщиков нефтепродуктов, причем конкурирующих: «Башнефть», «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», — поддержал он.В целом по доступности бензина эксперты отметили, что тренд на отрицательную динамику фиксировался последние несколько лет и будет только продолжаться. При этом как в Свердловской области, так и в целом по России.«Доступность бензина шла на ухудшение последние 6 лет и будет только ухудшаться. То есть в ближайшие 2-3 года цена на бензин будет расти быстрее, чем реальные располагаемые доходы населения, с моей точки зрения. Это будет слабо отрицательный тренд», — считает В. Калугин, уточняя, что не исключает некоторых колебаний тренда в краткосрочной перспективе.Так, он прогнозирует рост доступности бензина к новому году.«Сейчас летний период отпусков схлынет, и цены на бензин немного, может, «притормозятся». А к новому году зарплаты и премии подрастут. Но общий тренд будет все-таки ухудшающийся. Через год мы увидим, может быть, доступность бензина на уровне 750 л за месяц», — пояснил Калугин.Отметив недостаточность рассмотренных в исследовании параметров, опрошенные эксперты в то же время разошлись в выводах о соотношении цен на нефтепродукты в России и за рубежом.«Цена на бензин в Европе выше, но там и зарплаты тоже выше. Мне кажется, 815 л в месяц — это где-то близко к золотой середине. Мы хорошо относительно бензина живем», — полагает Виталий Калугин.«У нас просто безобразная ситуация, поскольку наш бензин дорожает всегда, объяснение тому — сложившаяся на нашем рынке олигополия. Конкурентоспособность российской экономики могла бы быть гораздо выше на мировом рынке, если бы цены на нефтепродукты шли у нас с учетом того, что мы — добывающая страна», — уверен Селянин.Таким образом, согласно мнению опрошенных УрБК экспертов, из-за несовершенной методологии подсчета место Свердловской области в рейтинге доступности бензина относительно других регионов не совсем отражает действительное положение дел. Между тем, по их словам, ситуация с доступностью бензина действительно оставляет желать лучшего — тренд как был отрицательным, так и будет таковым. Но это общероссийская проблема.