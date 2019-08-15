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«Уральские авиалинии» составили график отправки пассажиров экстренно севшего лайнера
15 август 2019 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» составила график отправки пассажиров экстренно севшего сегодня в Подмосковье лайнера Airbus А321, который следовал рейсом U6178 Жуковский — Симферополь.
Пассажиры будут отправлены в Симферополь тремя рейсами: Жуковский — Симферополь У6-230, Домодедово — Симферополь У6-35 и дополнительный рейс Домодедово — Симферополь У6-9105, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, совершивший вынужденную посадку в Раменском самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 получил значительные повреждения и отстранен от полетов. В Кремле уже заявили, что летчиков, не допустивших гибель пассажиров, представят к правительственным наградам.
Пассажиры будут отправлены в Симферополь тремя рейсами: Жуковский — Симферополь У6-230, Домодедово — Симферополь У6-35 и дополнительный рейс Домодедово — Симферополь У6-9105, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, совершивший вынужденную посадку в Раменском самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 получил значительные повреждения и отстранен от полетов. В Кремле уже заявили, что летчиков, не допустивших гибель пассажиров, представят к правительственным наградам.
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