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«Уральские авиалинии» составили график отправки пассажиров экстренно севшего лайнера

15 август 2019 (17:33)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» составила график отправки пассажиров экстренно севшего сегодня в Подмосковье лайнера Airbus А321, который следовал рейсом U6178 Жуковский — Симферополь.

Пассажиры будут отправлены в Симферополь тремя рейсами: Жуковский — Симферополь У6-230, Домодедово — Симферополь У6-35 и дополнительный рейс Домодедово — Симферополь У6-9105, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, совершивший вынужденную посадку в Раменском самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 получил значительные повреждения и отстранен от полетов. В Кремле уже заявили, что летчиков, не допустивших гибель пассажиров, представят к правительственным наградам.

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