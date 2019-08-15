Новости дня

«Уральские авиалинии» составили график отправки пассажиров экстренно севшего лайнера

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» составила график отправки пассажиров экстренно севшего сегодня в Подмосковье лайнера Airbus А321, который следовал рейсом U6178 Жуковский — Симферополь.



Пассажиры будут отправлены в Симферополь тремя рейсами: Жуковский — Симферополь У6-230, Домодедово — Симферополь У6-35 и дополнительный рейс Домодедово — Симферополь У6-9105, сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Напомним, совершивший вынужденную посадку в Раменском самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 получил значительные повреждения и отстранен от полетов. В Кремле уже заявили, что летчиков, не допустивших гибель пассажиров, представят к правительственным наградам.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:33</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» составили график отправки пассажиров экстренно севшего лайнера</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» составила график отправки пассажиров экстренно севшего сегодня в Подмосковье лайнера Airbus А321, который следовал рейсом U6178 Жуковский — Симферополь.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089188-uralskie-avialinii-sostavili-grafik-otpravki-passazhirov-ekstrenno-sevshego-laynera.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: