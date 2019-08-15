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«Уральские авиалинии» направят резервный борт для пассажиров самолета, севшего под Москвой

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Совершивший вынужденную посадку в Раменском самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 получил значительные повреждения и отстранен от полетов. Сейчас для пассажиров подбирают резервный борт.



«Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий. В салоне находилось 224 пассажира, при посадке никто не пострадал, пассажиры эвакуированы и в настоящий момент находятся в терминале аэропорта», — сообщает пресс-служба перевозчика.



Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин.



Дамиру Юсупову — 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению Аэронавигация. Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов.



Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.



Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина.



В авиакомпании отмечают, что пассажиры на время задержки рейса обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.



«Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов», — отметили в пресс-службе.



Напомним, что самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский — Симферополь, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц. У него отказали оба двигателя, и пилоты посадили лайнер на кукурузное поле под Раменским.

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