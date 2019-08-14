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Роструд в I полугодии получил 1,1 тыс. жалоб работников предпенсионного возраста

УрБК, Москва, 14.08.2019. Роструд в I полугодии получил 1,1 тыс. обращений работников предпенсионного возраста, из которых 168 связаны с вопросами увольнения в связи с достижением этого статуса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В результате исполнения предписаний, выданных инспекторами труда, были восстановлены трудовые почти 1 тыс. обратившихся.



В Роструде напомнили, что для защиты прав данной категории граждан во всех территориальных органах службы организованы «горячие линии», где можно получить консультацию, в том числе на тему того, что делать при дискриминации.



«За пять месяцев на них поступило порядка 1,9 тыс. звонков. Вопросы, с которыми чаще всего обращаются граждане, связаны с порядком проведения сокращения штата работников в организациях и увольнением, в том числе порядком предоставления окончательного расчета», — рассказали в Роструде.

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