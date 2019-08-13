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В Свердловской области из незаконного оборота изъяли более 4,5 тыс. литров спирта и контрафактного алкоголя

В селе Малобрусянское Свердловской области ликвидирован нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Об этом сообщает Росалкогольрегулирование.



«В ходе осмотра помещения на ул. Луговой установлен факт производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии и маркировки», — говорится в сообщении.



Специалисты ведомства совместно с сотрудниками полиции и ФСБ обнаружили более 9 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований, более 2 тыс. литров спиртосодержащей продукции, около 2,5 тыс. литров медицинского спирта (фармацевтической субстанции этанола крепостью 95%) производства ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» и ОАО «Флора Кавказа», а также емкостной парк.



В настоящее время сырье, алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость, а также технологическое оборудование арестованы.

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