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Суд признал незаконным решение о признании жилым здания в Екатеринбурге, принадлежащего Александру Новикову

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга и регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) к территориальному Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.



Как говорится в материалах суда, администрация города и МУГИСО требовали аннулировать решение Росреестра о признании здания на ул. Малышева, 38 в Екатеринбурге жилым.



В кадастровом паспорте объекта площадью 232 кв. м. указано, что это нежилой дом. Однако весной 2018 года региональное управление Росреестра внесло поправку в данные, назвав двухэтажный особняк многоквартирным жилым домом. Ведомство объяснило свои действия исправлением технической ошибки. Это решение избавило собственников — художественного руководителя Театра Эстрады Александра Новикова и ООО «Эрсек» — от арендной платы за землю.



Ранее администрация города насчитала музыканту около 1 млн руб. долга за аренду земельного участка под зданием на Малышева, 38. Данный долг даже стал поводом для обращения в суд с заявлением о банкротстве Александра Новикова.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:53</span><br /><strong>Суд признал незаконным решение о признании жилым здания в Екатеринбурге, принадлежащего Александру Новикову</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга и регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) к территориальному Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089109-sud-priznal-nezakonnym-reshenie-o-priznanii-zhilym-zdaniya-v-ekaterinburge-prinadlezhaschego-aleksandru-novikovu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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