Новости дня

Суд признал незаконным решение о признании жилым здания в Екатеринбурге, принадлежащего Александру Новикову

13 август 2019 (13:53)

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга и регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) к территориальному Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Как говорится в материалах суда, администрация города и МУГИСО требовали аннулировать решение Росреестра о признании здания на ул. Малышева, 38 в Екатеринбурге жилым.

В кадастровом паспорте объекта площадью 232 кв. м. указано, что это нежилой дом. Однако весной 2018 года региональное управление Росреестра внесло поправку в данные, назвав двухэтажный особняк многоквартирным жилым домом. Ведомство объяснило свои действия исправлением технической ошибки. Это решение избавило собственников — художественного руководителя Театра Эстрады Александра Новикова и ООО «Эрсек» — от арендной платы за землю.

Ранее администрация города насчитала музыканту около 1 млн руб. долга за аренду земельного участка под зданием на Малышева, 38. Данный долг даже стал поводом для обращения в суд с заявлением о банкротстве Александра Новикова.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: