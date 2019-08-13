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Суд признал незаконным решение о признании жилым здания в Екатеринбурге, принадлежащего Александру Новикову
13 август 2019 (13:53)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга и регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) к территориальному Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Как говорится в материалах суда, администрация города и МУГИСО требовали аннулировать решение Росреестра о признании здания на ул. Малышева, 38 в Екатеринбурге жилым.
В кадастровом паспорте объекта площадью 232 кв. м. указано, что это нежилой дом. Однако весной 2018 года региональное управление Росреестра внесло поправку в данные, назвав двухэтажный особняк многоквартирным жилым домом. Ведомство объяснило свои действия исправлением технической ошибки. Это решение избавило собственников — художественного руководителя Театра Эстрады Александра Новикова и ООО «Эрсек» — от арендной платы за землю.
Ранее администрация города насчитала музыканту около 1 млн руб. долга за аренду земельного участка под зданием на Малышева, 38. Данный долг даже стал поводом для обращения в суд с заявлением о банкротстве Александра Новикова.
Как говорится в материалах суда, администрация города и МУГИСО требовали аннулировать решение Росреестра о признании здания на ул. Малышева, 38 в Екатеринбурге жилым.
В кадастровом паспорте объекта площадью 232 кв. м. указано, что это нежилой дом. Однако весной 2018 года региональное управление Росреестра внесло поправку в данные, назвав двухэтажный особняк многоквартирным жилым домом. Ведомство объяснило свои действия исправлением технической ошибки. Это решение избавило собственников — художественного руководителя Театра Эстрады Александра Новикова и ООО «Эрсек» — от арендной платы за землю.
Ранее администрация города насчитала музыканту около 1 млн руб. долга за аренду земельного участка под зданием на Малышева, 38. Данный долг даже стал поводом для обращения в суд с заявлением о банкротстве Александра Новикова.
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