В Екатеринбурге к «Универсиаде» планируют замкнуть кольцо городской электрички

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге до «Универсиады - 2023» года планируют замкнуть кольцо городской электрички, охватив им Солнечный, Академический и Виз-Правобережный. Об этом сообщил сегодня журналистам глава города Александр Высокинский во время объезда Ленинского района.«Задача — интегрировать Академический как самый сильно развивающийся район города в проведение Универсиады. Но наследие должно распространяться на весь город. В рамках этой логики мы смотрим не только на строительство здесь объектов, но и транспортную схему. Проект по трамваю утвержден, с железной дорогой мы сейчас ведем переговоры о кольце городской электрички. У нас сегодня полукольцо — от Сортировки до Керамики и до аэропорта, нам нужно его замкнуть», — пояснил он.По словам главы города, железнодорожные пути пролягут от Керамического района до Солнечного и продолжатся до Академического, после чего достигнут Виза-Правобережного и замкнутся в районе Сортировки. При этом железная дорога свяжет аэропорт и деревню Универсиады (Источник).«Логика: метро «Север-Юг, Запад-Восток», а вокруг него идет кольцо скоростной электрички. Тогда мы с вами обеспечим транспортный каркас, который сможет обслуживать свыше 2 млн человек. Если мы этого не сделаем, то можно сколько угодно дорог здесь, в Академическом, построить — все равно будут пробки», — отметил Александр Высокинский.