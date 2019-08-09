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В Екатеринбурге к «Универсиаде» планируют замкнуть кольцо городской электрички
9 август 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге до «Универсиады - 2023» года планируют замкнуть кольцо городской электрички, охватив им Солнечный, Академический и Виз-Правобережный. Об этом сообщил сегодня журналистам глава города Александр Высокинский во время объезда Ленинского района.
«Задача — интегрировать Академический как самый сильно развивающийся район города в проведение Универсиады. Но наследие должно распространяться на весь город. В рамках этой логики мы смотрим не только на строительство здесь объектов, но и транспортную схему. Проект по трамваю утвержден, с железной дорогой мы сейчас ведем переговоры о кольце городской электрички. У нас сегодня полукольцо — от Сортировки до Керамики и до аэропорта, нам нужно его замкнуть», — пояснил он.
По словам главы города, железнодорожные пути пролягут от Керамического района до Солнечного и продолжатся до Академического, после чего достигнут Виза-Правобережного и замкнутся в районе Сортировки. При этом железная дорога свяжет аэропорт и деревню Универсиады (Источник).
«Логика: метро «Север-Юг, Запад-Восток», а вокруг него идет кольцо скоростной электрички. Тогда мы с вами обеспечим транспортный каркас, который сможет обслуживать свыше 2 млн человек. Если мы этого не сделаем, то можно сколько угодно дорог здесь, в Академическом, построить — все равно будут пробки», — отметил Александр Высокинский.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Задача — интегрировать Академический как самый сильно развивающийся район города в проведение Универсиады. Но наследие должно распространяться на весь город. В рамках этой логики мы смотрим не только на строительство здесь объектов, но и транспортную схему. Проект по трамваю утвержден, с железной дорогой мы сейчас ведем переговоры о кольце городской электрички. У нас сегодня полукольцо — от Сортировки до Керамики и до аэропорта, нам нужно его замкнуть», — пояснил он.
По словам главы города, железнодорожные пути пролягут от Керамического района до Солнечного и продолжатся до Академического, после чего достигнут Виза-Правобережного и замкнутся в районе Сортировки. При этом железная дорога свяжет аэропорт и деревню Универсиады (Источник).
«Логика: метро «Север-Юг, Запад-Восток», а вокруг него идет кольцо скоростной электрички. Тогда мы с вами обеспечим транспортный каркас, который сможет обслуживать свыше 2 млн человек. Если мы этого не сделаем, то можно сколько угодно дорог здесь, в Академическом, построить — все равно будут пробки», — отметил Александр Высокинский.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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