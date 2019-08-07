«Охлаждение» свердловских заемщиков

В Свердловской области началось «охлаждение» рынка розничного кредитования. В I полугодии аналитики зафиксировали замедление темпов выдачи кредитов во всех ключевых сегментах рынка. Это обусловлено высокой базой 2018 года, ростом процентных ставок и ужесточением требований к потенциальным заемщикам.По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), число выданных потребкредитов на Среднем Урале в I полугодии 2019 года сократилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в I полугодии 2019 года (в среднем по РФ число выданных потребкредитов выросло всего на 2,5% — прим. ред.) обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая лиц с хорошей кредитной историей», — рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.По его словам, динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер — в ряде регионов продолжается достаточно активный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров.По данным Банка России, в I полугодии жители Свердловской области оформили 19 тыс. 245 ипотечных кредитов на 38,3 млрд руб. По числу сделок показатель снизился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по объему — на 11,8%.В целом по России ситуация ненамного лучше. Число выданных кредитов в январе-июне 2019 года сократилось на 13,4% к уровню 2018 года, объемы — на 3,7%.«Основной причиной замедления и последующей «жесткой посадки» на рынке ипотечного кредитования стало повышение ставок по жилищным займам. Если в 2016 году — первой половине 2018 года этот показатель сокращался, стимулируя спрос на кредиты и жилье, то со второй половины 2018 года после ужесточения кредитно-денежной политики в стране ставки поползли вверх», — отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.Отметим, что в Свердловской области средняя ставка по ипотечным кредитам на 1 июня составила 10,58%. Ровно год назад показатель был на уровне 9,6%.Аналитики отмечают, что на сокращение объемов выдачи ипотеки также повлиял рост цен на жилье в российских городах, который снизил доступность покупки квартир для широких слоев населения. Так, в Екатеринбурге за последние полтора года стоимость квадратного метра выросла на 5-15% (в зависимости от типа жилья)По данным НБКИ, в I квартале 2019 года число выданных автокредитов на Среднем Урале выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в последние месяцы ситуация кардинально изменилась. Во II квартале число выданных автокредитов в регионе сократилось на 2,5%.«Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы. При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь, качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — считает Александр Викулин.Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае-июне 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования на 2019 год.Еще одной причиной негативной динамики является падение российского авторынка. В I полугодии продажи новых машин в РФ сократились на 2,4%. Аналитики Ассоциации европейского бизнеса связывают этот тренд со слабым спросом и ростом цен на автомобили.Эксперты прогнозируют, что во II полугодии 2019 года ситуация во всех сегментах рынкарозничного кредитования РФ заметно улучшится. В июне текущего года ЦБ возобновил цикл смягчения кредитно-денежной политики. Соответственно, в ближайшие месяцы рынок будет поддерживать снижение ставок по большинству кредитных продуктов.