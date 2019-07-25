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Ритейлеры планируют объявить бойкот системе быстрых платежей из-за высоких тарифов ЦБ
25 июль 2019 (10:39)
УрБК, Москва, 25.07.2019. Бизнес не устраивают объявленные ЦБ тарифы на операции через систему быстрых платежей (СБП) в 0,2-0,7% от суммы оплаченных покупок и услуг. В результате крупный ритейл может отказаться от участия в этом проекте Центробанка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Ритейлеры ждут, что СБП (которая, в частности, позволит потребителям расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов) усилит конкуренцию на платежном рынке и сделает прием безналичных дешевле.
По данным АКОРТ, сейчас за прием карт (эквайринг) торговые точки платят банкам 1-3% от суммы операций (для отдельных категорий, таких как продовольственные торговые сети с большими оборотами, ставка меньше 1%).
Ритейлеры ждут, что СБП (которая, в частности, позволит потребителям расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов) усилит конкуренцию на платежном рынке и сделает прием безналичных дешевле.
По данным АКОРТ, сейчас за прием карт (эквайринг) торговые точки платят банкам 1-3% от суммы операций (для отдельных категорий, таких как продовольственные торговые сети с большими оборотами, ставка меньше 1%).
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