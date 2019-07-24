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Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС за 21 млрд рублей





«В предмет сделки по продаже Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, сырья и запасных частей. Ожидаемый период для госрегистрации перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу АО «Кузбассэнерго» составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже при условии получения одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ», — говорится в сообщении.



Пресс-служба уточняет, что цена еще может быть скорректирована до 5%. Также сверх обозначенной суммы сделки в рамках соглашения предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении ряда условий.



Напомним, что «Энел Россия» подписала



Отметим, что Рефтинская ГРЭС располагается в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области. УрБК, Москва, 24.07.2019. На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» 91,12% голосовавших одобрили цену продажи Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию) в размере не менее 21 млрд руб. без НДС. Об этом сообщает пресс-служба компании.«В предмет сделки по продаже Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, сырья и запасных частей. Ожидаемый период для госрегистрации перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу АО «Кузбассэнерго» составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже при условии получения одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ», — говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что цена еще может быть скорректирована до 5%. Также сверх обозначенной суммы сделки в рамках соглашения предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении ряда условий.Напомним, что «Энел Россия» подписала соглашение с «Кузбассэнерго» о продаже угольной станции в июне.Отметим, что Рефтинская ГРЭС располагается в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:54</span><br /><strong>Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС за 21 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 24.07.2019. На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» 91,12% голосовавших одобрили цену продажи Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию) в размере не менее 21 млрд руб. без НДС. Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088631-akcionery-enel-rossiya-odobrili-prodazhu-reftinskoy-gres-za-21-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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