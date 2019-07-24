Новости дня
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС за 21 млрд рублей
24 июль 2019 (09:54)
УрБК, Москва, 24.07.2019. На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» 91,12% голосовавших одобрили цену продажи Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию) в размере не менее 21 млрд руб. без НДС. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В предмет сделки по продаже Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, сырья и запасных частей. Ожидаемый период для госрегистрации перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу АО «Кузбассэнерго» составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже при условии получения одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ», — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что цена еще может быть скорректирована до 5%. Также сверх обозначенной суммы сделки в рамках соглашения предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении ряда условий.
Напомним, что «Энел Россия» подписала соглашение с «Кузбассэнерго» о продаже угольной станции в июне.
Отметим, что Рефтинская ГРЭС располагается в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.
«В предмет сделки по продаже Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, сырья и запасных частей. Ожидаемый период для госрегистрации перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу АО «Кузбассэнерго» составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже при условии получения одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ», — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что цена еще может быть скорректирована до 5%. Также сверх обозначенной суммы сделки в рамках соглашения предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении ряда условий.
Напомним, что «Энел Россия» подписала соглашение с «Кузбассэнерго» о продаже угольной станции в июне.
Отметим, что Рефтинская ГРЭС располагается в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Энел Россия» подписала соглашение с «Кузбассэнерго» о продаже Рефтинской ГРЭС
- Компания «Кузбассэнерго» купит Рефтинскую ГРЭС за 21 млрд рублей
- Сибирская генерирующая компания осталась единственным претендентом на покупку Рефтинской ГРЭС
- Компания «Русэнергосбыт» может купить Рефтинскую ГРЭС в Свердловской области
- На Рефтинской ГРЭС запущен после аварийного отключения второй энергоблок