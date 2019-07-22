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Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области превысил 164 тыс. рублей

22 июль 2019 (17:00)

УрБК, Челябинск, 22.07.2019. Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области во II квартале 2019 года сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 164 тыс. 019 руб.

Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Во II квартале 2019 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (422 тыс. руб.), Московской области (306,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (297,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (276 тыс. руб.) и Ленинградской области (220,3 тыс. руб.).

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