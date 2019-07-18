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В Свердловской области число выданных потребкредитов в первом полугодии снизилось на 3%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. В первом полугодии 2019 года в Свердловской области выдали 293 тыс. 560 потребительских кредитов. Это на 3,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В январе-июне 2019 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было зафиксировано в Москве (417,2 тыс. ед.), Московской области (384,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (354,1 тыс. ед.), Республике Башкортостан (320,8 тыс. ед.) и Республике Татарстан (301,5 тыс. ед.).



«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 1 полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем, динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер — в ряде регионов продолжается достаточно активный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Данные получены на основе сведений 4 тыс. кредиторов, передающих информацию в НБКИ.

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