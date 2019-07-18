В «Гринвиче» откроется новый вход на станцию метро

Фотография предоставлена пресс-службой «Общества Малышева 73»

Фотография предоставлена пресс-службой «Общества Малышева 73»

Фотография предоставлена пресс-службой «Общества Малышева 73»

Фотография предоставлена пресс-службой «Общества Малышева 73»

В Екатеринбурге в понедельник, 22 июля, в ТРЦ «Гринвич» откроется дополнительный вход на станцию метро «Геологическая». Предполагается, что это позволит увеличить ежедневный пассажиропоток «Геологической» на 20-25%. На сегодняшний день этот показатель в будние дни составляет 21-23 тыс. человек. Также ожидается увеличение посещаемости самого «Гринвича» за счет удобства доступа в торговый центр непосредственно с платформы поездов, минуя систему подземного перехода.Новый вход на станцию оборудован 11 эскалаторами Otis, общая длина которых 550 метров. Четыре каскада ведут вверх, четыре — вниз. Вестибюль станции и эскалаторные спуски, ведущие в «Гринвич», декорированы мрамором и гранитом. Общая площадь покрытия натуральным камнем — около 2 тыс. кв. м.«Материалы для отделки приобретались у местных производителей, спецоборудование для метрополитена — в Санкт Петербурге. Для строительства наклонного спуска на станцию из «Гринвича» был приобретен специальный компактный экскаватор, способный работать в стесненных условиях тоннеля метро», — комментирует пресс-служба «Общества Малышева 73».В переходе из «Гринвича» к платформам метрополитена, расположенным на глубине 30 метров, будут работать две кассы с операторами и 7 аппаратов по продаже жетонов. На входе смонтирован досмотровый комплекс, который уже прошел сертификацию в ФСБ. Новый вестибюль оборудован навигацией и электронными табло.«Строительство нового входа в метро велось пять лет, еще год ушел на подготовку и согласование проектной документации, прохождение ряда экспертиз, летом 2019 года новый вход на станцию был передан на баланс метрополитена», — уточняет пресс-служба.Стоимость строительства составила 815 млн руб., финансирование осуществлялось за счет ТРЦ «Гринвич».