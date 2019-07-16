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В Екатеринбурге начинаются работы по благоустройству парка «Зеленая роща»
16 июль 2019 (16:48)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В Екатеринбурге в ближайшие два дня начнется работа по благоустройству парка «Зеленая роща». Об этом сообщили журналистам представители администрации города.
«Подготовительная работа подрядчиком уже ведется, сегодня-завтра начнутся работы. Для подрядчика, честно скажу, это некоммерческий проект, руководители предприятия просто хотят сделать проект хорошо. «Зеленой роще» не будет нанесено никакого вреда. Мы готовы, например, раз в неделю вместе с общественностью проверять, как ведутся работы, каково при этом состояние деревьев. Я думаю, что подрядчик все это отлично понимает», — сказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
Согласно проекту, в «Зеленой роще» будут оборудованы площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола. Кроме того, в парке появятся беговые дорожки, четыре стритбольные площадки, два антивандальных стола для пинг-понга, а также две зрительские трибуны на 26 мест каждая. Также для семейного отдыха оборудуют три площадки для детей. При этом обещается, что будет сохранена площадка для выгула собак.
В «Зеленой роще» также появятся 1,6 тыс. новых деревьев, среди которых ель, береза, сосна, яблоня, липа, лиственница и другие. Также территория будет озеленена 3,88 тыс. кустарников.
«В парке очень уплотненная почва. Именно поэтому мы стремились создать локальные места для отдыха людей, чтобы на какой-то период дать почве отдохнуть, подсадить большие группы растений», — отметила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, добавив, что сейчас в парке 229 из более 4 тыс. деревьев больны и намечены к уборке.
На первом этапе благоустройства парка планируется обустроить спортивную площадку и пешеходные дорожки, работы планируется завершить до конца строительного сезона в этом году.
«Спортивная площадка выбрана нами намеренно, потому как в последующем, когда подрядчик перейдет в следующем году на вторую часть парка, значительной части населения здесь уже можно будет проводить время», — пояснила Благодаткова.
На время строительных работ для безопасности горожан некоторые входы в парк и отдельные площадки будут огорожены.
Полностью 13 га «Зеленой рощи» будут благоустроены к октябрю 2020 года.
«Подготовительная работа подрядчиком уже ведется, сегодня-завтра начнутся работы. Для подрядчика, честно скажу, это некоммерческий проект, руководители предприятия просто хотят сделать проект хорошо. «Зеленой роще» не будет нанесено никакого вреда. Мы готовы, например, раз в неделю вместе с общественностью проверять, как ведутся работы, каково при этом состояние деревьев. Я думаю, что подрядчик все это отлично понимает», — сказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
Согласно проекту, в «Зеленой роще» будут оборудованы площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола. Кроме того, в парке появятся беговые дорожки, четыре стритбольные площадки, два антивандальных стола для пинг-понга, а также две зрительские трибуны на 26 мест каждая. Также для семейного отдыха оборудуют три площадки для детей. При этом обещается, что будет сохранена площадка для выгула собак.
В «Зеленой роще» также появятся 1,6 тыс. новых деревьев, среди которых ель, береза, сосна, яблоня, липа, лиственница и другие. Также территория будет озеленена 3,88 тыс. кустарников.
«В парке очень уплотненная почва. Именно поэтому мы стремились создать локальные места для отдыха людей, чтобы на какой-то период дать почве отдохнуть, подсадить большие группы растений», — отметила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, добавив, что сейчас в парке 229 из более 4 тыс. деревьев больны и намечены к уборке.
На первом этапе благоустройства парка планируется обустроить спортивную площадку и пешеходные дорожки, работы планируется завершить до конца строительного сезона в этом году.
«Спортивная площадка выбрана нами намеренно, потому как в последующем, когда подрядчик перейдет в следующем году на вторую часть парка, значительной части населения здесь уже можно будет проводить время», — пояснила Благодаткова.
На время строительных работ для безопасности горожан некоторые входы в парк и отдельные площадки будут огорожены.
Полностью 13 га «Зеленой рощи» будут благоустроены к октябрю 2020 года.
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