Новости дня

В Екатеринбурге начинаются работы по благоустройству парка «Зеленая роща»

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В Екатеринбурге в ближайшие два дня начнется работа по благоустройству парка «Зеленая роща». Об этом сообщили журналистам представители администрации города.



«Подготовительная работа подрядчиком уже ведется, сегодня-завтра начнутся работы. Для подрядчика, честно скажу, это некоммерческий проект, руководители предприятия просто хотят сделать проект хорошо. «Зеленой роще» не будет нанесено никакого вреда. Мы готовы, например, раз в неделю вместе с общественностью проверять, как ведутся работы, каково при этом состояние деревьев. Я думаю, что подрядчик все это отлично понимает», — сказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



Согласно проекту, в «Зеленой роще» будут оборудованы площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола. Кроме того, в парке появятся беговые дорожки, четыре стритбольные площадки, два антивандальных стола для пинг-понга, а также две зрительские трибуны на 26 мест каждая. Также для семейного отдыха оборудуют три площадки для детей. При этом обещается, что будет сохранена площадка для выгула собак.



В «Зеленой роще» также появятся 1,6 тыс. новых деревьев, среди которых ель, береза, сосна, яблоня, липа, лиственница и другие. Также территория будет озеленена 3,88 тыс. кустарников.



«В парке очень уплотненная почва. Именно поэтому мы стремились создать локальные места для отдыха людей, чтобы на какой-то период дать почве отдохнуть, подсадить большие группы растений», — отметила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, добавив, что сейчас в парке 229 из более 4 тыс. деревьев больны и намечены к уборке.



На первом этапе благоустройства парка планируется обустроить спортивную площадку и пешеходные дорожки, работы планируется завершить до конца строительного сезона в этом году.



«Спортивная площадка выбрана нами намеренно, потому как в последующем, когда подрядчик перейдет в следующем году на вторую часть парка, значительной части населения здесь уже можно будет проводить время», — пояснила Благодаткова.



На время строительных работ для безопасности горожан некоторые входы в парк и отдельные площадки будут огорожены.



Полностью 13 га «Зеленой рощи» будут благоустроены к октябрю 2020 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:48</span><br /><strong>В Екатеринбурге начинаются работы по благоустройству парка «Зеленая роща»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В Екатеринбурге в ближайшие два дня начнется работа по благоустройству парка «Зеленая роща». Об этом сообщили журналистам представители администрации города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088442-v-ekaterinburge-nachinayutsya-raboty-po-blagoustroystvu-parka-zelenaya-roscha.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: