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Квартиры в свердловских новостройках за год подорожали на 4%

11 июль 2019 (12:12)

Стоимость квадратного метра в новостройках в Свердловской области за год выросла на 4,13% и составила 49 тыс. 126 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Авито».

Во всех российских регионах цена увеличилась на 11% до 70 тыс. 360 руб.

По доступности квадратного метра в новостройках Свердловская область стала 22-й среди 37 рассматриваемых регионов.

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