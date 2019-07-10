«Иннопром-2019»: ТВЭЛ откроет Центры аддитивных технологий

Компания ТВЭЛ (входит в ГК «Росатом») приняла участие в Х международной промышленной выставке «Иннопром». В рамках форума вице-президент по развитию новых бизнесов топливной компании Юрий Кудрявцев и вице-президент по развитию бизнесов общепромышленной деятельности ТВЭЛ Андрей Андрианов провели брифинг для журналистов, где рассказали о ближайших планах предприятия.Юрий Кудрявцев сообщил, что ТВЭЛ планирует открыть Центры аддитивных технологий, где, в том числе, планируется наладить коммерческую печать на 3D-принтере.«Центры аддитивных технологий нужны для демонстрации возможностей, привлечения корпораций, сотрудничества в области производства 3D-принтеров, материалов. Будем их также использовать как центры печати под заказ по параметрам заказчика. Там планируется поставить трехсотые 3D-принтеры, а в следующем году еще более мощные — шестисотые», — сказал Ю. Кудрявцев.Также он отметил, что пока у компании имеется только один принтер, но до конца года она изготовит два, а в 2020 году — более трех.По словам Юрия Кудрявцева, несмотря на то, что выпуск данной продукции увеличивается, пока говорить о крупном серийном производстве рано. ТВЭЛ планирует запустить серийное производство 3D-принтеров на площадке центротеха в Новоуральске, но выпуск зависит от рынка и спроса.«Под серию нужен заказчик. На сегодняшний день мы в стадии ознакомления с нашими возможностями по трем направлениям аддитивных технологий — принтеры, материалы для них, центры печати под заказ. Спрос будет формироваться очень быстро и стремительно, я думаю», — сказал Юрий Кудрявцев.«Мы создаем продукт, который, благодаря расположению и изготовлению на российской территории и применению всех инструментов поддержки, должен стать конкурентоспособным. Есть скепсис относительно того, покупать импортное или покупать наше, и мы должны доказать, что наше только не хуже, но и лучше. И цена должна быть стимулирующим фактором — будет чувствительно, когда разрыв в цене станет не менее 15%. В то же время у нас есть задача по получению прибыли», — добавил Андрей Андрианов.Юрий Кудрявцев также отметил, что глобальной задачей компании совместно с другими дивизионами Росатома видит создание рынка аддитивных технологий.«Дело в том, что он итак на сегодняшний день востребован различными корпорациями. Мы должны стать лидерами в этом, не меньше», — добавил он.Кудрявцев уточнил, что, согласно плану Росатома, от новых продуктов (в том числе и аддитивных) планируется получение до 40% от общей выручки госкорпорации. Помимо аддитивного, среди новых направлений бизнеса он также назвал накопители энергии и услуги, оказываемые предприятиям нефтегазовой отрасли.«Сейчас доля новых продуктов в общей структуре выручки составляет порядка 10-11%. Поступательно будем ее увеличивать», — сказал Ю. Кудрявцев.Руководство ТВЭЛ полагает, что предприятие имеет все возможности для развития новых направлений — современную производственную базу, собственный научно-конструкторский блок, широкий спектр компетенций и квалифицированный персонал.