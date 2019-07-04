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Ущерб от деятельности УГМК вблизи «Денежкиного камня» будет оценен к 2020 году





Согласно документу, «катастрофическое загрязнение водотоков в бассейнах рек Ивдель и Сосьва» было выявлено в период 2016-2018 гг.



«Определен основной виновник экологической катастрофы ОАО «Святогор», входящий в Уральскую горно-металлургическую компанию, названы сопутствующие причины загрязнения рек, озвучены обязательства предприятия по рекультивации отвалов горных выработок и восстановлению речных экосистем определены планируемые затраты на восстановительные работы», — говорится в письме, опубликованном на портале «Живой Шемур».



Как пояснили в федеральном агентстве, для оценки реального экологического ущерба «северным рекам региона от деятельности горно-металлургической компании» необходимо провести гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические исследования.



Как ранее писал УрБК, о проблеме загрязнения водных объектов структурой УГМК (ОАО «Святогор») руководство заповедника «Денежкин камень» сообщало еще в 2017 году. Росприроднадзор привлекал компанию к административной ответственности, но проблема по-прежнему остается нерешенной.



Фото с сайта организации по защите окружающей среды «Живой Шемур»

Фото с сайта организации по защите окружающей среды «Живой Шемур»



Фото с сайта организации по защите окружающей среды «Живой Шемур»

Фото с сайта организации по защите окружающей среды «Живой Шемур»



Фото с сайта организации по защите окружающей среды «Живой Шемур»

Фото с сайта организации по защите окружающей среды «Живой Шемур» УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) планирует в 2020 году оценить экологический ущерб, нанесенный ОАО «Святогор» (входит в УГМК), рекам в Свердловской области. Об этом говорится в ответе Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) на запрос руководства свердловского заповедника «Денежкин камень».Согласно документу, «катастрофическое загрязнение водотоков в бассейнах рек Ивдель и Сосьва» было выявлено в период 2016-2018 гг.«Определен основной виновник экологической катастрофы ОАО «Святогор», входящий в Уральскую горно-металлургическую компанию, названы сопутствующие причины загрязнения рек, озвучены обязательства предприятия по рекультивации отвалов горных выработок и восстановлению речных экосистем определены планируемые затраты на восстановительные работы», — говорится в письме, опубликованном на портале «Живой Шемур».Как пояснили в федеральном агентстве, для оценки реального экологического ущерба «северным рекам региона от деятельности горно-металлургической компании» необходимо провести гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические исследования.Как ранее писал УрБК, о проблеме загрязнения водных объектов структурой УГМК (ОАО «Святогор») руководство заповедника «Денежкин камень» сообщало еще в 2017 году. Росприроднадзор привлекал компанию к административной ответственности, но проблема по-прежнему остается нерешенной.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:25</span><br /><strong>Ущерб от деятельности УГМК вблизи «Денежкиного камня» будет оценен к 2020 году</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) планирует в 2020 году оценить экологический ущерб, нанесенный ОАО «Святогор» (входит в УГМК), рекам в Свердловской области. Об этом говорится в ответе Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) на запрос руководства свердловского заповедника «Денежкин камень».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088146-uscherb-ot-deyatelnosti-ugmk-vblizi-denezhkinogo-kamnya-budet-ocenen-k-2020-godu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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