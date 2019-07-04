Новости дня
Ущерб от деятельности УГМК вблизи «Денежкиного камня» будет оценен к 2020 году
4 июль 2019 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) планирует в 2020 году оценить экологический ущерб, нанесенный ОАО «Святогор» (входит в УГМК), рекам в Свердловской области. Об этом говорится в ответе Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) на запрос руководства свердловского заповедника «Денежкин камень».
Согласно документу, «катастрофическое загрязнение водотоков в бассейнах рек Ивдель и Сосьва» было выявлено в период 2016-2018 гг.
«Определен основной виновник экологической катастрофы ОАО «Святогор», входящий в Уральскую горно-металлургическую компанию, названы сопутствующие причины загрязнения рек, озвучены обязательства предприятия по рекультивации отвалов горных выработок и восстановлению речных экосистем определены планируемые затраты на восстановительные работы», — говорится в письме, опубликованном на портале «Живой Шемур».
Как пояснили в федеральном агентстве, для оценки реального экологического ущерба «северным рекам региона от деятельности горно-металлургической компании» необходимо провести гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические исследования.
Как ранее писал УрБК, о проблеме загрязнения водных объектов структурой УГМК (ОАО «Святогор») руководство заповедника «Денежкин камень» сообщало еще в 2017 году. Росприроднадзор привлекал компанию к административной ответственности, но проблема по-прежнему остается нерешенной.
Согласно документу, «катастрофическое загрязнение водотоков в бассейнах рек Ивдель и Сосьва» было выявлено в период 2016-2018 гг.
«Определен основной виновник экологической катастрофы ОАО «Святогор», входящий в Уральскую горно-металлургическую компанию, названы сопутствующие причины загрязнения рек, озвучены обязательства предприятия по рекультивации отвалов горных выработок и восстановлению речных экосистем определены планируемые затраты на восстановительные работы», — говорится в письме, опубликованном на портале «Живой Шемур».
Как пояснили в федеральном агентстве, для оценки реального экологического ущерба «северным рекам региона от деятельности горно-металлургической компании» необходимо провести гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические исследования.
Как ранее писал УрБК, о проблеме загрязнения водных объектов структурой УГМК (ОАО «Святогор») руководство заповедника «Денежкин камень» сообщало еще в 2017 году. Росприроднадзор привлекал компанию к административной ответственности, но проблема по-прежнему остается нерешенной.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловское минприроды выявило загрязнение рек вблизи заповедника «Денежкин камень»
- Загрязнение рек вблизи заповедника «Денежкин камень» привело к закрытию туристических маршрутов
- Экологи выявили загрязнение рек вблизи заповедника «Денежкин камень»
- Специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили структуры УГМК в загрязнении нескольких рек
- Предприятие УГМК угрожает загрязнением рек в заповеднике «Денежкин камень»