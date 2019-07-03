На Урале массово ликвидируют малые предприятия

В Свердловской области наблюдается стремительное сокращение числа юридических лиц. По данным Росстата, в I квартале 2019 года на Среднем Урале было ликвидировано 3 тыс. 878 организаций. При этом количество зарегистрированных юрлиц за аналогичный период времени оказалось почти вдвое меньше — 2 тыс. 214 единиц.Ухудшение демографии предприятий в Свердловской области наблюдалось с начала текущего года. В марте коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 юрлиц на Среднем Урале составил 13,1. Коэффициент рождаемости предприятий — 6,3.Негативная динамика наблюдается в большинстве крупных городов Свердловской области. В Екатеринбурге за первые три месяца текущего года ликвидировали 2 тыс. 817 организаций, зарегистрировали 1 тыс. 691. В Нижнем Тагиле показатели составили 259 и 79 соответственно, в Каменске-Уральском — 64 и 29, в Первоуральске — 118 и 38, в Серове — 47 и 7.Стремительное сокращение числа юрлиц аналитики связывают с тяжелым положением малого и среднего бизнеса в российских регионах.«Некрупные предприятия откровенно задавлены необоснованными проверками, административными препятствиями, высокими налогами, неясным и постоянно меняющимся законодательством, сложностями с кредитованием и общей незащищенностью частной собственности. В итоге доля мелкого и среднего бизнеса в России сейчас критически мала, зарплаты там откровенно стагнируют, а численность персонала в лучшем случае не растет, в худшем — сокращается», — рассказал аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков считает, что в регионе наиболее сложная ситуация в этом секторе экономики наблюдается за пределами Екатеринбурга.«Чем меньше город, тем хуже там условия для развития бизнеса. Обратите внимание, что молодежь часто мигрирует из деревень и поселков в такие города, как Нижний Тагил, Каменск-Уральский и многие другие. Оттуда люди переезжают в Екатеринбург. Это порочный круг. Если бы везде были равные условия для развития бизнеса, то люди не переезжали бы. Они могли бы найти работу в месте своего проживания», — сообщил Анатолий Филиппенков.По его мнению, ключевой проблемой для развития малого и среднего бизнеса является неэффективная системы господдержки.«В развитых странах власти не ужесточают контроль за малым бизнесом, а оказывают ему всестороннюю финансовую поддержку. У нас наблюдается обратная ситуация. Мы видим усиление контрольно-надзорной системы, рост штрафов, необоснованные блокировки банковских счетов предпринимателей», — полагает А. Филиппенков.Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса также отмечает, что многие предприятия испытывают дефицит финансовых ресурсов из-за нехватки оборотных средств, дорогих кредитов и роста просроченных платежей со стороны заказчиков товаров и услуг.В связи с этим у многих организаций сейчас нет средств для продолжения производственной деятельности. Поэтому они вынуждены проходить через процедуры банкротства и ликвидации юрлиц. При сохранении существующих тенденций доля малого бизнеса в структуре занятости населения Свердловской области может заметно сократиться. В последние годы этот показатель балансирует на уровне 30%.