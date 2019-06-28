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В Челябинске Роспотребнадзор изымает рыбу из торгового оборота после массового отравления горожан

УрБК, Челябинск, 28.06.2019. В Челябинске после массового отравления горожан в адрес предпринимателей, осуществляющих производство и оборот холодного и горячего копчения, вяленого, мороженого язя выданы предписания об изъятии продукции из оборота. На данный момент изъято около 3 т рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



«По состоянию на 27 июня из оборота изъято 2, 35 тыс. кг язя мороженого, 0,61 тыс. кг готовой продукции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.



Накануне в Челябинске произошла «групповая заболеваемость описторхозом». По итогам эпидемиологического расследования надзорного органа установлен единый фактор передачи инвазии: все заболевшие указывают на употребление рыбы язь (холодного, горячего копчения и вяленой).



«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в рамках эпидемиологического расследования по случаям заболеваний описторхозом, проводятся проверки предприятий торговли и рыбоперерабатывающих цехов с отбором рыбной продукции и сырья, смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — отмечает пресс-служба.

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