Новости дня

Для екатеринбургского «Гортранса» могут снизить размер налога на имущество

28 июнь 2019 (14:29)

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Правительство Свердловской области внесло на рассмотрение регионального Заксобрания законопроект о снижении ставки налога на имущество для предприятий, занимающихся трамвайными и троллейбусными перевозками.

Авторы документа предлагают установить размер налога на уровне 0,9% для организаций, удельный вес доходов которых от осуществления этого вида деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 50%.

«В законопроекте предлагается снизить удельный вес доходов от осуществления перевозки пассажиров трамваями и троллейбусами в общей сумме доходов транспортного предприятия с 70 до 50 процентов для возможности использования льготной ставки по налогу на имущество организаций в размере 0,9 процента. Это позволит повысить эффективность экономики транспортных предприятий», — пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Она уточнила, что в первую очередь законопроект, в случае его принятия, коснется общественного транспорта в Екатеринбурге. В уральской столице трамвайными и троллейбусными перевозками занимается МУП «Гортранс».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: