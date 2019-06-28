Новости дня
Для екатеринбургского «Гортранса» могут снизить размер налога на имущество
28 июнь 2019 (14:29)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Правительство Свердловской области внесло на рассмотрение регионального Заксобрания законопроект о снижении ставки налога на имущество для предприятий, занимающихся трамвайными и троллейбусными перевозками.
Авторы документа предлагают установить размер налога на уровне 0,9% для организаций, удельный вес доходов которых от осуществления этого вида деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 50%.
«В законопроекте предлагается снизить удельный вес доходов от осуществления перевозки пассажиров трамваями и троллейбусами в общей сумме доходов транспортного предприятия с 70 до 50 процентов для возможности использования льготной ставки по налогу на имущество организаций в размере 0,9 процента. Это позволит повысить эффективность экономики транспортных предприятий», — пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
Она уточнила, что в первую очередь законопроект, в случае его принятия, коснется общественного транспорта в Екатеринбурге. В уральской столице трамвайными и троллейбусными перевозками занимается МУП «Гортранс».
Авторы документа предлагают установить размер налога на уровне 0,9% для организаций, удельный вес доходов которых от осуществления этого вида деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 50%.
«В законопроекте предлагается снизить удельный вес доходов от осуществления перевозки пассажиров трамваями и троллейбусами в общей сумме доходов транспортного предприятия с 70 до 50 процентов для возможности использования льготной ставки по налогу на имущество организаций в размере 0,9 процента. Это позволит повысить эффективность экономики транспортных предприятий», — пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
Она уточнила, что в первую очередь законопроект, в случае его принятия, коснется общественного транспорта в Екатеринбурге. В уральской столице трамвайными и троллейбусными перевозками занимается МУП «Гортранс».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Бюджетный комитет Заксобрания одобрил закон, освобождающий ТМК и УГМК от налога на переданное музеям имущество
- Аэропорт Кургана освобожден от налога на имущество до 2014 года
- В Свердловской области принят закон о льготном налогообложении гостиниц
- Комитет по бюджету свердловской Областной Думы поддержал идею предоставления крупным гостиницам льготы по налогу на прибыль
- Налог на имущество грузоперевозчиков в Свердловской области может быть снижен в два раза