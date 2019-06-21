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В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин АИ-95 и дизтопливо
21 июнь 2019 (17:28)
Свердловское УФАС с 10 по 16 июня 2019 года зафиксировало повышение средней цены на АИ-95. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) упала до 41,97 руб., цена АИ-95 выросла на 60 коп. до 44,85 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,70 руб. Он стал стоить в среднем на 14 коп. больше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ упал в цене на 3 коп., теперь его цена за литр — 20,51 руб.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) упала до 41,97 руб., цена АИ-95 выросла на 60 коп. до 44,85 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,70 руб. Он стал стоить в среднем на 14 коп. больше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ упал в цене на 3 коп., теперь его цена за литр — 20,51 руб.
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