Новости дня

В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин АИ-95 и дизтопливо

21 июнь 2019 (17:05)

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Свердловское УФАС с 10 по 16 июня 2019 года зафиксировало повышение средней цены на АИ-95. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) упала до 41,97 руб., цена АИ-95 выросла на 60 коп. до 44,85 руб. за литр.

Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,70 руб. Он стал стоить в среднем на 14 коп. больше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ упал в цене на 3 коп., теперь его цена за литр — 20,51 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: