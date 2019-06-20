Свердловчане беднеют шестой год подряд

По данным Росстата, в I квартале 2019 года реальные доходы жителей Свердловской области снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сокращение меньше, чем по России в целом (2%). Однако поводов для оптимизма нет. За последние пять лет снижение реальных доходов на Среднем Урале превысило 20%. В частности, в 2014 году показатель сократился на 3,2%, в 2015 году — на 6,4%, в 2016 году — на 6,2%, в 2017 году — на 3,6%, в 2018 году — на 3,1%.Серьезное снижение уровня жизни почувствовали многие свердловские семьи. Согласно исследованию Росстата, у 53% домохозяйств на Среднем Урале нет финансовых возможностей покупать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду. Доля свердловских семей, которые могут приобрести без затруднений только продукты, составила 19,9%. Не хватает денег даже на еду у почти 1% домохозяйств.В исследовании также говорится, что в прошлом году 11,7% свердловских семей допускали просрочку при внесении платежей за коммунальные услуги. 11,5% не смогли вовремя оплатить взносы по потребительским кредитам. 11% экономили на лекарствах, назначенных врачами для неотложного лечения. Еще 7% допустили просрочку при оплате образовательных услуг.Опрошенные УрБК финансовые аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение качества жизни в большинстве регионов РФ.«Мы видим, что россияне не богатеют, а беднеют. Снижаются не только реальные доходы населения, но и зарплаты. Согласно исследованию ВЦИОМ, в прошлом году 18% граждан пожаловались на сокращение своих ежемесячных доходов. При этом 41% отметили увеличение финансовой нагрузки на свою семью. В 2019 году на фоне роста налогов реальные доходы жителей РФ продолжат снижаться. Скорее всего, по итогам всего года показатель сократится на 1% и более. Никакого оптимизма по этому поводу у меня нет», — рассказал аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин также не видит предпосылок для изменения ситуации в лучшую сторону.«В I квартале мы наблюдаем снижение реальных доходов населения. Во II квартале, скорее всего, падение продолжится. Причин для роста доходов в настоящее время нет. Мы наблюдаем увеличение размера обязательных выплат (услуги ЖКХ, проценты по кредитам). Зарплаты в отличие от цен не растут. Люди нищают. В 2019 году я прогнозирую снижение реальных доходов, если Росстат не подсуетится или государство в конце года не произведет крупную единоразовую выплату бюджетникам», — считает Виталий Калугин.Эксперт полагает, что тренд по снижению реальных доходов в РФ будет продолжаться еще три-пять лет.Директор Центра трудовых исследований НИУ «Высшая школа экономики» Владимир Гимпельсон связывает падение уровня жизни в последние годы со стагнацией в экономике РФ.«Все просто. Если экономика не растет, то нет никаких оснований для увеличения реальных доходов населения», — заявил В. Гимпельсон.Как отмечают аналитики, в случае дальнейшего снижения реальных доходов в российских регионах может резко вырасти доля граждан, которые живут за чертой бедности. По данным Свердловскстата, по состоянию на 1 января 2019 года в Свердловской области проживают 419,7 тыс. человек с доходами ниже прожиточного минимума. Это около 9,7% от общей численности населения. В целом по России за чертой бедности живут 14,7 млн человек (10% от всех зарегистрированных граждан).