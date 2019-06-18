ЕВРАЗ НТМК оптимизирует производство

Фотография предоставлена Управлением по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК намерен увеличить генерацию электроэнергии за счет использования вторичных энергоресурсов — доменного газа, который образуется при выплавке чугуна на новой доменной печи №7. В рамках проекта будет построен комплекс газотурбинной расширительной станции, в котором смонтируют газовую утилизационную бескомпрессорную турбину ГУБТ-16, генератор и энергетические сети. Инвестиции в проект составят 18 млн долл. США. Запуск турбины запланирован на вторую половину 2020 года.Комплекс будет оснащен современными автоматическими системами газоанализа и пожаротушения. Доменный газ будет пропускаться через турбину, в результате чего энергия от давления газа преобразуется в электричество.На предприятии отмечают, что подобное оборудование отвечает самым современным экологическим требованиям и на ЕВРАЗ НТМК устанавливается впервые. Техническое решение позволит снизить себестоимость продукции, сэкономить на приобретении электроэнергии у внешних поставщиков.На данный момент подготовлена площадка под строительство, заключены контракты на поставку оборудования, завершается процесс формирования проектной документации.Запуск доменной печи № 7 состоялся апреле прошлого года. Инвестпроект стоимостью 196 млн долл. США был реализован всего за 18 месяцев.Объем печи составляет 2 тыс. 200 куб. м., проектная мощность — 2,5 млн т чугуна в год. Домна оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками.Управление доменной печью № 7 полностью автоматизировано. Интеллектуальная система сама собирает и анализирует статистическую информацию, после чего определяет оптимальный технологический режим доменной плавки.По словам экспертов, доменная печь № 7 ЕВРАЗ НТМК стала самой «чистой» в российской металлургии. Выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются от примесей в рукавных фильтрах, что позволяет свести к минимуму загрязнение атмосферы. Степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению с действующими печами.На доменных печах ЕВРАЗ НТМК уже установлена система, которая позволяет использовать горячий дым воздухонагревателей для нагрева доменного газа. Она может нагревать доменный газ до температуры 110 градусов без применения дополнительных тепловых ресурсов. Инвестиции в строительство этой системы составили более 240 млн руб.По словам представителей компании, техническое решение помогло снизить расход природного и доменного газов. Поскольку образующиеся при сжигании газы не выбрасываются в атмосферу, а становятся дополнительным источником тепла, новая технология дает не только экономический, но и экологический эффект.Также установка позволяет увеличить стойкость огнеупоров, так как превращает влагу, содержащуюся в доменном газе, в пар.Как отмечают на предприятии, доменный цех ЕВРАЗ НТМК перешел на более экономичную и экологичную технологию производства. Использование передовых технических решений обеспечивает увеличение производительности при одновременном сокращении издержек. На сегодняшний день ЕВРАЗ НТМК на 75% обеспечивает потребности комбината собственной электроэнергией.