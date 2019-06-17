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В Свердловской области за последние восемь лет жилье получили более 10 тыс. обманутых дольщиков
17 июнь 2019 (16:08)
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. За последние восемь лет более 10 тыс. обманутых дольщиков из Свердловской области получили свои квартиры. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил вице-губернатор региона Сергей Бидонько.
По его словам, ситуацию удалось разрешить на 61 проблемном объекте.
«Проблема обманутых дольщиков — одно из приоритетных направлений нашей работы. В этом году еще 800-900 человек получат свое жилье. В августе этого года мы сдаем ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Также завершаются работы на Щербакова, 20, в ЖК «Кольцовский дворик» и на других объектах», — отметил Сергей Бидонько.
По его словам, ситуацию удалось разрешить на 61 проблемном объекте.
«Проблема обманутых дольщиков — одно из приоритетных направлений нашей работы. В этом году еще 800-900 человек получат свое жилье. В августе этого года мы сдаем ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Также завершаются работы на Щербакова, 20, в ЖК «Кольцовский дворик» и на других объектах», — отметил Сергей Бидонько.
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