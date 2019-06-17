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В Свердловской области за последние восемь лет жилье получили более 10 тыс. обманутых дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. За последние восемь лет более 10 тыс. обманутых дольщиков из Свердловской области получили свои квартиры. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил вице-губернатор региона Сергей Бидонько.



По его словам, ситуацию удалось разрешить на 61 проблемном объекте.



«Проблема обманутых дольщиков — одно из приоритетных направлений нашей работы. В этом году еще 800-900 человек получат свое жилье. В августе этого года мы сдаем ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Также завершаются работы на Щербакова, 20, в ЖК «Кольцовский дворик» и на других объектах», — отметил Сергей Бидонько.

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