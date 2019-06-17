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Более 80% россиян поддерживают желание подростков начать работать до 18 лет

17 июнь 2019 (14:58)

Россияне поддерживают подростков, решивших получить свой первый опыт работы до 18 лет (83%). Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство опрошенных (74%) сами начали работать в подростковом возрасте. Чаще всего это делали мужчины (86%). Первый настоящий заработок наши сограждане получали в среднем в 16 лет», — говорится в исследовании.

Чаще всего первый опыт работы россияне приобретали в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), а также в сфере торговли (7%).

Большинство опрошенных (80%) хотели бы, чтобы и их дети пробовали подрабатывать до достижения совершеннолетия. Главными преимуществами раннего выхода на рынок труда россияне считают следующие возможности: заработать, быть финансово независимым (37%), приобщаться к труду, уважать чужой труд (25%), а также быть занятым — не сидеть без дела «в смартфоне» и не бродить по улице (18%).

Говоря об отрицательных сторонах этого явления, 31% опрошенных утверждают, что их нет, 16% упоминают нарушение законодательства работодателями и тяжелые условия труда, 11% — нехватку времени на учебу.

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