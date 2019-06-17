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Ипотечные кредиты стали дешеветь после снижения ключевой ставки ЦБ





Среди опрошенных изданием крупных банков о понижении процентных ставок объявили в Промсвязьбанке, Уралсибе, Райффайзенбанке и Газпромбанке.



Напомним, что ЦБ 14 июня принял



УрБК, Москва, 17.06.2019. После решения Банка России о снижении ключевой ставки некоторые банки стали уменьшать ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на кредитные организации.Среди опрошенных изданием крупных банков о понижении процентных ставок объявили в Промсвязьбанке, Уралсибе, Райффайзенбанке и Газпромбанке.Напомним, что ЦБ 14 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,5% годовых. Это первое снижение ставки с марта 2018 года.

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