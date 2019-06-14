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Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

14 июнь 2019 (15:33)

УрБК, Москва, 14.06.2019. Совет директоров Банка России снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. Решение опубликовано на сайте регулятора.

«Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», — говорится в сообщении.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года.

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