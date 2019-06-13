Важно

Задолженность свердловчан перед банками превысила 500 млрд рублей

На 1 мая 2019 года общий объем задолженности жителей Свердловской области перед кредитными организациями составил 503 млрд руб. За последние 12 месяцев показатель вырос на 21,5%, с начала 2019 года — на 5,9%. Об этом говорится в материалах Банка России.



Объем просроченной задолженности на 1 мая составляет 24 млрд руб. или 4,8% от общего объема выданных кредитов. За последний год показатель снизился на 1,6 млрд руб. С начала 2019 года объем «просрочки» вырос на 800 млн руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:03</span><br /><strong>Задолженность свердловчан перед банками превысила 500 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">На 1 мая 2019 года общий объем задолженности жителей Свердловской области перед кредитными организациями составил 503 млрд руб. За последние 12 месяцев показатель вырос на 21,5%, с начала 2019 года — на 5,9%. Об этом говорится в материалах Банка России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087646-zadolzhennost-sverdlovchan-pered-bankami-prevysila-500-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: