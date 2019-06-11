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ЕМУП «Спецавтобаза» пытается оспорить снижение тарифов на вывоз мусора в облсуде
11 июнь 2019 (16:29)
ЕМУП «Спецавтобаза» обратилось в Свердловский областной суд с административным иском об отмене постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК) о снижении тарифов для населения на вывоз мусора. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе суда.
«Истец пытается оспорить постановление РЭК, вступившее в силу с 1 июня 2019 года. Речь идет о снижении тарифов на вывод твердых коммунальных отходов. До 24 июня исковое заявление оставлено без движения. Истцу предоставлено время на устранение замечаний», — сообщили в облсуде.
В ЕМУП «Спецавтобаза» сообщили, что предприятие обратилось в суд с целью признания постановления РЭК от 21 мая 2019 года о снижении тарифа недействующим.
«Все заложенные в тариф расходы были подтверждены регоператором на стадии его утверждения. Кроме того, ранее Свердловский областной суд признал тариф экономически обоснованным и принятым с соблюдением установленного законом порядка. Применение утвержденного майским документом тарифа может привести к определенным трудностям в осуществлении деятельности регионального оператора», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее РЭК снизила долгосрочный тариф для ЕМУП «Спецавтобаза» с 686,05 до 474,37 руб. за кубометр.
«Истец пытается оспорить постановление РЭК, вступившее в силу с 1 июня 2019 года. Речь идет о снижении тарифов на вывод твердых коммунальных отходов. До 24 июня исковое заявление оставлено без движения. Истцу предоставлено время на устранение замечаний», — сообщили в облсуде.
В ЕМУП «Спецавтобаза» сообщили, что предприятие обратилось в суд с целью признания постановления РЭК от 21 мая 2019 года о снижении тарифа недействующим.
«Все заложенные в тариф расходы были подтверждены регоператором на стадии его утверждения. Кроме того, ранее Свердловский областной суд признал тариф экономически обоснованным и принятым с соблюдением установленного законом порядка. Применение утвержденного майским документом тарифа может привести к определенным трудностям в осуществлении деятельности регионального оператора», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее РЭК снизила долгосрочный тариф для ЕМУП «Спецавтобаза» с 686,05 до 474,37 руб. за кубометр.
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