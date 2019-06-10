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В неформальном секторе экономики трудятся около 15 млн россиян
10 июнь 2019 (12:26)
В России в неформальном секторе экономики трудятся порядка 15 млн человек. Об этом в интервью «Известиям» сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
По ее словам, эти граждане недоуплачивают социальные взносы на сумму 2,3 трлн руб. В последнее время государство активно пытается вывести «серые» доходы из тени.
«В первую очередь в этом направлении работают экономические и финансовые ведомства. В четырех регионах с 1 января 2019 года реализуется пилотный проект. Здесь самозанятым предлагается зарегистрироваться. Звучат разные оценки, почему процесс идет так медленно, почему так мало людей легализуются. По последним данным налоговой службы, зарегистрировались около 102 тыс. человек. Это достаточно серьезная цифра — 7,6 млрд руб. оборота. Посмотрим, как процесс пойдет дальше, но пока у нас осторожный оптимизм по этому поводу», — заявила Т. Голикова.
По ее словам, эти граждане недоуплачивают социальные взносы на сумму 2,3 трлн руб. В последнее время государство активно пытается вывести «серые» доходы из тени.
«В первую очередь в этом направлении работают экономические и финансовые ведомства. В четырех регионах с 1 января 2019 года реализуется пилотный проект. Здесь самозанятым предлагается зарегистрироваться. Звучат разные оценки, почему процесс идет так медленно, почему так мало людей легализуются. По последним данным налоговой службы, зарегистрировались около 102 тыс. человек. Это достаточно серьезная цифра — 7,6 млрд руб. оборота. Посмотрим, как процесс пойдет дальше, но пока у нас осторожный оптимизм по этому поводу», — заявила Т. Голикова.
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