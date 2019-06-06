В пробках до первого снега

Уже больше недели Екатеринбург живет в режиме «дорожной осады». Одновременное перекрытие на ремонт сразу нескольких важнейших городских магистралей парализовало автомобильное движение. Напомним, что перекрытыми или частично перекрытыми сейчас являются улицы Патриса Лумумбы, Амундсена, Восточная, Малышевский и Макаровский мосты.Отсутствие альтернативных путей объезда фактически блокировало район ЖБИ, отрезанным от Центра оказался весь юг города, серьезно нарушилась связность в западном направлении. К концу рабочего дня пробки достигают 9-10 баллов, перемещение на машине или общественном транспорте оказывается фактически невозможным.Масла в огонь добавляет программа по замене бордюров на центральных улицах города. Мало того, что большая часть этих бордюров находится в нормальном состоянии и в срочной замене явно не нуждается, так еще и, как отмечают жители, работы ведутся варварским методом, с выкапыванием вдоль края дороги глубоких траншей, сужающих дорогу практически на целую полосу.Как отмечают эксперты, пробок можно было бы избежать, если бы ремонты производились не одновременно, а с некоторым люфтом по времени, или же если были подготовлены пути объезда в наиболее сложных направлениях.Сегодня, 6 июня, человек, которого называют главным виновником транспортного коллапса в Екатеринбурге, встретился с журналистами и рассказал о ходе дорожных работ. Заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов провел «открытый объезд» главных проблемных точек. Вместе с ним с журналистами общалась председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова.На ул. Восточной, по словам подрядчика, тротуары и парковки готовы на 60%, асфальт же уложен полностью. Ему пришлось объяснять Алексею Бубнову, что мелкий щебень и строительный мусор на тротуарах — не результат некачественной уборки, а способ защитить свежее полотно от растрескивания и других неровностей. Мусор пообещали убрать, когда полностью закончится ремонт участка.По пути к путепроводу на ул. Смазчиков даже у Алексея Бубнова не раз возникали вопросы по поводу обвалившихся бордюров, выпирающих канализационных люков и обрывов асфальта перед подъемами к объектам инфраструктуры.На самом мосту журналистам объяснили, что закончить работы быстро невозможно.«По Смазчиков срок до августа. Максимально будем сжимать, чтобы не создавать некомфортные условия. Стараемся сделать эти работы как можно быстрее, пока погода позволяет. Чтобы не ждать какие-то окна и в снег не укладывать асфальт», — сказал Алексей Бубнов.Автобусы остановились возле новой, но уже «убитой» остановки. Здесь обнаружились разбитые стекла, дыры в асфальте, пустые бутылки (которые один из членов делегации прятал за спиной, чтобы Бубнов не заметил).Замглавы города снова передал привет квартальному и настоятельно рекомендовал установить камеры.Далее глава комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова проявляла недюжинную силу, мужество и героизм. Она обнаружила на газоне сорванные, видимо, после вчерашней бури, провода и решила их потрогать. Затем она самостоятельно подняла и передвинула огромный поддон, который служил проходом через ремонтируемый участок. Теперь мужская половина делегации смогла беспрепятственно пройти.Работы здесь ведутся полным ходом. По словам Алексея Бубнова, ремонт закрытой полосы по направлению к центру города закончат к 1 июля, на ЖБИ — к 1 сентября. Однако он сказал, что попросит завершить строительство к 15 августа.Тем временем водители с открытой части моста кричали заместителю главы города: «Стройте мост быстрее».«Даже сейчас в будний день не вижу, что такая совсем катастрофичная пробка на Смазчиков и здесь, хотя этот объект наиболее тяжелый. Конечно, в час пик все здесь достаточно сложно. Давайте немножко потерпим, зато будем комфортно с ветерком, соблюдая все правила движения, двигаться», — сказал он, не замечая выкриков горожан.Отвечая на вопрос о дорожной ситуации на «Калине», куда журналистов решили не возить, Алексей Бубнов наличие заторов тоже отрицал. Между тем в последние дни пробки здесь бывают даже ночью.«Когда срезка асфальта у нас происходила, тогда заторы определенные были, а сейчас там все срезано и замедления нет», — заверил замглавы.Журналисты поинтересовались, почему ремонт таких крупных транспортных артерий начали одновременно, и возможно ли было его перенести.«Думаю, что нет, потому что «окно» по работам достаточно узкое. Мы со специалистами до хрипоты спорили, пытались все это дело увязывать. Я думаю, мы максимально проработали все эти вопросы», — ответил Бубнов.Тамара Благодаткова, в свою очередь, объяснила, что все дело в сроках. Иначе не удалось бы успеть закончить все работы до конца строительного сезона.О том, когда закончатся все работы на мостах, журналистам так и не пояснили.«По планам сроки контрактов я вам вообще называть не буду. Они достаточно долгие, по-моему. Вообще все работы в рамках «безопасных и качественных дорог» (нацпроект — прим. ред.) мы должны закончить к 30 сентября. Но сроки ставим реальные. Есть определенные технологии. Тамара Юрьевна сегодня тоже приводила пример. Вот готовится мясо, если оно 40 минут варится, то быстрее некоторые технологические операции сделать невозможно», — сказал Алексей Бубнов.Остальные ремонтируемые объекты дорожной сети журналистам показывать не стали. Дальше объезд ответственные за благоустройство проводили самостоятельно.В то же время без ответа остались главные вопросы екатеринбуржцев: нельзя ли как-то исправить сложившуюся ситуацию и когда все это закончится. Фактически Алексей Бубнов посоветовал жителям терпеть и стойко переносить возникшие трудности, ожидая конца лета.