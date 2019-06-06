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В Екатеринбурге на улицах Донбасская, Амундсена и Бакинских Комиссаров запретят остановку транспорта
6 июнь 2019 (15:16)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Екатеринбурге появятся новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на улицах Донбасская, Амундсена и Бакинских Комиссаров, сообщается на официальном портале города.
Знаки будут установлены на участках дороги от улицы Автомагистральной до улицы Культуры по улице Донбасской, от улицы Культуры до улицы Коммунистической по улице Бакинских Комиссаров, на троллейбусном кольце на конечной остановке общественного транспорта Академгородок (УНЦ) по улице Амундсена.
Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных. За остановку в зоне действия этого знака предусмотрен штраф за неправильную парковку.
Знаки будут установлены на участках дороги от улицы Автомагистральной до улицы Культуры по улице Донбасской, от улицы Культуры до улицы Коммунистической по улице Бакинских Комиссаров, на троллейбусном кольце на конечной остановке общественного транспорта Академгородок (УНЦ) по улице Амундсена.
Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных. За остановку в зоне действия этого знака предусмотрен штраф за неправильную парковку.
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