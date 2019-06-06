Новости дня

В Екатеринбурге на улицах Донбасская, Амундсена и Бакинских Комиссаров запретят остановку транспорта

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Екатеринбурге появятся новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на улицах Донбасская, Амундсена и Бакинских Комиссаров, сообщается на официальном портале города.



Знаки будут установлены на участках дороги от улицы Автомагистральной до улицы Культуры по улице Донбасской, от улицы Культуры до улицы Коммунистической по улице Бакинских Комиссаров, на троллейбусном кольце на конечной остановке общественного транспорта Академгородок (УНЦ) по улице Амундсена.



Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных. За остановку в зоне действия этого знака предусмотрен штраф за неправильную парковку.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:16</span><br /><strong>В Екатеринбурге на улицах Донбасская, Амундсена и Бакинских Комиссаров запретят остановку транспорта</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Екатеринбурге появятся новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на улицах Донбасская, Амундсена и Бакинских Комиссаров, сообщается на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087518-v-ekaterinburge-na-ulicah-donbasskaya-amundsena-i-bakinskih-komissarov-zapretyat-ostanovku-transporta.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: